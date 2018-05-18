«Мы – это мир!»

Строки из песни Майкла Джексона «Мы – мир, мы дети, мы те, кто делает день ярче, так давайте же начнем отдавать» точно и образно раскрывают суть нового международного хорового проекта «Встречи на Волге», проходившего с 11 по 13 мая в Твери, Конакове и Клину. Главная цель проекта - развивать и укреплять дружеские связи детей и молодежи, расширять круг творческих контактов и между хоровыми коллективами разных городов и стран.

Одной из концертных площадок проекта стал районный Дворец культуры «Современник», где субботним вечером пять детских коллективов из России, Белоруссии и Германии порадовали ценителей хорового пения исполнением произведений духовной, классической и народной музыки. Со сцены «Современника» звучали песни на русском и белорусском, немецком и английском языках. Их смысл был понятен слушателям без перевода, великолепный вокал оценивался дружными аплодисментами и возгласами «браво!». А сингл Джексона «We Are the World» исполнил Хор мальчиков и юношей Франкфуртской певческой академии (г. Франкфурт-на-Одере, Германия).

Проект «Встречи на Волге» реализуется при поддержке администрации Конаковского района, регионального комитета по делам культуры и Тверской академической областной филармонии. Инициатором и организатором проекта выступил коллектив Конаковской Хоровой школы мальчиков и юношей. Концертный хор ХШМиЮ под руководством протоиерея Вадима и Натальи Махновских открыл концертную программу в «Современнике», и несмотря на то, что день у хористов выдался очень насыщенный, пели они с полной отдачей, задав достаточно высокую планку остальным участникам. В то же время ребята готовились к поездке в Польшу для участия в 37-м Международном фестивале церковной музыки «Хайнувка-2018» и представили вниманию конаковцев несколько произведений из своей предстоящей фестивальной программы.

Ещё один коллектив, хорошо известный и любимый жителями нашего города, - образцовый хор девушек «Глория» детско-юношеского центра «Новая Корчева» под руководством Людмилы Антоновой получил возможность участвовать в этом празднике хорового искусства. Поскольку в отличие от «Волжского хорового собора», который на следующий год пройдет уже в пятый раз, «Встречи на Волге» предполагают участие хоровых коллективов любых составов. И звонкие голоса вокалисток «Глории» изящно и гармонично вплелись в общий хор «поющего мужского братства».

Образцовый хор мальчиков и юношей «Царскосельский» из г. Пушкино Ленинградской области порадовал слушателей современными и классическими произведениями под аккомпанемент скрипки и фортепиано. Художественный руководитель и дирижёр хора Ольга Мартынова поблагодарила организаторов за приглашение, преподнесла Наталье Махновской памятные подарки и пригласила приехать этим летом на очередной песенный праздник.

Художественный руководитель и дирижёр Хора мальчиков и юношей Франкфуртской певческой академии доктор Юрген Хинце через переводчика отметил, что его коллектив уже выступал в Конакове 9 лет назад по приглашению нашей Хоровой школы и очень рад новой встрече. Воспитанники доктора Юргена Хинце пели на немецком и английском, а когда, начав исполнение русской народной песни по-немецки, они продолжили на русском: «Ты - широкое наше раздолье, ты - родимая матерь-земля», зал взорвался аплодисментами.

Не менее восторженно встречали зрители образцовый хор мальчиков и юношей «Пеуники» (г. Брест, Белоруссия), знакомый своими выступлениями в рамках «Волжского хорового собора». Художественный руководитель и дирижёр Олег Нерода успешно работает как с хоровым коллективом в целом, так и с его перспективными солистами. Всеобщее умиление вызвала самая юная участница программы, исполнившая в сопровождении хора прославленную «Смуглянку».

Особо отметила маленькую Оксану, покорившую зал «Смуглянкой», и глава Конаковского района Л.А.Козлова, поднявшись на сцену в завершение концерта.

- Добрый вечер, guten Abend! – обратилась Людмила Алексеевна к участникам международного проекта. – Спасибо огромное всем за этот удивительный праздник. Сегодня я выполняю поручение не только жителей Конакова, но и губернатора Тверской области И.М.Рудени, который передает самые лучшие пожелания новому проекту. Поистине мы гордимся нашим городом, гордится нашим городом вся Тверская область, потому что это флагман, который принимает столь замечательных гостей из разных городов и стран. Мы все живем под одним небом, и самое главное для нас – мир на Земле, своим творчеством вы совершаете великое дело укрепления мира! Каждому хоровому коллективу – наша искренняя благодарность, и пусть каждый вернется домой, увезя с собой частичку нашего тепла и, главное, с желанием вновь приехать на наши «Встречи на Волге».

Людмила Козлова вручила руководителям хоровых коллективов Благодарственные письма и памятные подарки, а затем участники проекта вместе со зрителями исполнили всеми любимую «Катюшу».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.