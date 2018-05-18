Наша сила - в объединении

5 мая отмечался Международный день борьбы за права инвалидов. Первый общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации инвалиды из 17 стран провели в 1992 году. С тех пор подобные акции проводятся каждый год 5 мая. Вот и в Конаковском обществе инвалидов отметили этот день по-своему, проведением «круглого стола», участниками которого стали молодые члены общества.

Всего в заседании приняли участие около 20 человек, некоторые пришли целыми семьями. Открывая «круглый стол», председатель Конаковского общества инвалидов Галина Корнилова отметила, что идея собрать всех сегодня за «круглым столом» именно 5 мая пришла неслучайно:

- Не все знают, что один День инвалида проходит также 3 декабря, а сегодня - второй, Международный день защиты прав инвалидов. Если первый интерпретируют как праздник, что спорно, то название второго совершенно точно говорит о его содержании.

В работе «руглого стола» приняли участие Ирина Герман, специалист по социальной работе ГБУ «КЦСОН» Конаковского района, а также представители администрации Конаковского района.

На встрече обсуждались вопросы лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, предоставления средств реабилитации, социального обслуживания на дому для данной категории граждан, предоставления социального автомобиля и многое другое. Участники «круглого стола» активно задавали вопросы, на которые получили квалифицированные ответы.

Материальное положение на данный момент оставляет желать лучшего, но проблема не столько о социальном обеспечении, сколько в дискриминации по признаку инвалидности при трудоустройстве. Сейчас большинство работодателей не стремятся к тому, чтобы люди с инвалидностью шли на работу, хотя практика показывает, что большинство людей с инвалидностью способны выполнять довольно большое количество работ наравне с людьми без инвалидности.

Обсуждение приняло острый и оживленный характер в отношении вопросов занятости и трудоустройства молодых инвалидов, социально ответственного отношения молодых инвалидов к обществу и общества в отношении молодых инвалидов.

- Цель организации данного мероприятия - проинформировать молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья о социальных гарантиях и защите их прав, оказать консультационную помощь, - отметила инициатор «круглого стола» Галина Корнилова.

Галина Корнилова также отметила, что на сегодняшний день конаковская организация тесно работает с администрацией Конаковского района, а вот с городской администрацией контакта нет.

Острота поднятых социальных проблем не снизила позитивного эмоционального накала и оптимизма участников «круглого стола», которые, осознав значимость своей консолидации, поверили в ее плодотворность и осуществимость, увидели перспективы совместной работы на благо молодежи и всего общества.

По итогам «круглого стола» было принято решение о создании клуба духовного развития, в состав которого войдут молодые члены общества и избран руководитель – Константин Морозов, а также принято решение продолжения работы по консолидации работы, по внедрению новых подходов к работе с молодыми инвалидами, по выработке технологий интеграции молодых инвалидов в обществе.

Ольга ГЛОТОВА.