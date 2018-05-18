С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АННА СЕРГЕЕВНА!



В Селиховском сельском поселении проживает замечательная женщина, фронтовая медицинская сестра Анна Сергеевна Путивцева. С 1942 по 1945 г. она прошла дорогами войны в составе Западного, а позднее - 2-го Белорусского фронта, закончила войну в Германии, в г. Нойиштрелице.

Анна Сергеевна награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», знаком «Отличник санитарной службы»,14 раз за годы войны приказом Верховного Главнокомандующего ей объявляли благодарность.

14 мая у Анны Сергеевны день рождения, ей исполнилось 96 лет. Желаем вам радости, мира, здоровья, сияния солнца, цветенья весны! Пусть все будут счастливы в мире огромном, и пусть никогда не случится войны!

Президиум Конаковского

районного совета ветеранов.