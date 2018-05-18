С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АННА СЕРГЕЕВНА!

posted by admin on пт, 05/18/2018 - 07:52


В Селиховском сельском поселении проживает замечательная женщина, фронтовая медицинская сестра Анна Сергеевна Путивцева. С 1942 по 1945 г. она прошла дорогами войны в составе Западного, а позднее - 2-го Белорусского фронта, закончила войну в Германии, в г. Нойиштрелице. 
Анна Сергеевна награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», знаком «Отличник санитарной службы»,14 раз за годы войны приказом Верховного Главнокомандующего ей объявляли благодарность.
14 мая у Анны Сергеевны день рождения, ей исполнилось 96 лет. Желаем вам радости, мира, здоровья, сияния солнца, цветенья весны! Пусть все будут счастливы в мире огромном, и пусть никогда не случится войны!
Президиум Конаковского 
районного совета ветеранов.

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