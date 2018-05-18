Президиум Конаковского районного совета ветеранов выражает благодарность за организацию и проведение празднования 73-й годовщины Великой Победы Собранию депутатов и администрации Конаковского района в лице главы Людмилы Козловой, главы администрации Олега Лобановского, заместителя главы администрации по социальной политике Аггюль Бородиной, а также директору «ДОМОкафе» Владимиру Тютину, генеральному директору Конаково Ривер-Клаба Марку Каганскому и генеральному директору холдинга «Эко -Тепло» Юрию Шеляпину.

7 мая мы приняли участие в праздничном митинге у мемориала сержанта Васильковского, а 9 мая у ДК «Современник» был организован трогательный концерт. Также вечером 9 мая ветераны посетили Конаково Ривер-Клаб, к слову сказать, это была уже традиционная встреча, проводимая в четвертый раз, а 12 мая состоялась незабываемая встреча в поселке Ольгино. Спасибо за личное участие и сопровождение ветеранов руководителями! Спасибо за праздник! С днем Великой Победы! Старшее поколение осталось очень довольно и отношением, и культурной программой.