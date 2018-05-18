НАЧИНАЕТСЯ «МОТОВЕЗДЕХОД»

Уважаемые владельцы самоходной техники!

С 25 мая по 5 июня на территории Конаковского района будет проведена ежегодная профилактическая операция «Мотовездеход». Целями данного мероприятия являются обеспечение выполнения установленных правил регистрации внедорожных мототранспортных средств, контроль за допуском водителей к управлению, соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств. Инспекция государственного технического надзора Тверской области по Конаковскому району напоминает жителям и гостям Конаковского района, что к управлению внедорожной мототехникой допускаются лица, достигшие 16 лет. При эксплуатации внедорожных мототранспортных средств необходимо иметь при себе следующие документы: удостоверение тракториста-машиниста категории «АI;», свидетельство о регистрации самоходной машины в органах Гостехнадзора, предусмотренный законодательством страховой полис ОСАГО. Действие удостоверения тракториста-машиниста, дающее право на управление самоходной техникой, выдаётся на 10 лет, по истечении срока его нужно заменить. Требования и правила безопасной эксплуатации внедорожных мототранспортных средств нужно соблюдать.

По всем интересующим вопросам относительно деятельности государственного технического надзора можно обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, телефон 8 (48242) 3-39-69.

А. ЮРОВСКИХ, главный государственный

инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому району.