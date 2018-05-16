В особой экономической зоне «Завидово» Тверской области построена гостиница в стилистике деревянного зодчества конца 19 века

В Тверской области в особой экономической зоне «Завидово» построена гостиница «Ямская», выполненная в стилистике тверского деревянного зодчества конца 19 века. Домовая резьба cделана местными народными умельцами в традиционной для Тверской области манере. Открытие гостиницы запланировано в июне 2018 года.

Гостиница «Ямская» расположена в центральной части курорта «Завидово». Рядом находятся пляж, яхт-клуб, диск-гольф парк, рыболовный клуб, природный парк «Ямской лес» с пешеходными и велосипедными дорожками и другие объекты.

В Тверской области 15 мая на заседании регионального Правительства утвержден проект планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово».

«Проект комплексный, он предусматривает все виды деятельности на данной территории. Новые резиденты особой экономической зоны должны будут учитывать принятую схему и исходя из нее реализовывать свои проекты. В целом развитие зоны идет с большим опережением по отношению к другим территориям», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

По проекту особая экономическая зона «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предусматривает развитие особой экономической зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 млрд рублей.

На территории ОЭЗ уже построены гостиница «Radisson Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более 600 рабочих мест.

В числе запланированных проектов – «Завидово Парк», который предусматривает открытие многофункционального гостинично-развлекательного комплекса и первого в ЦФО загородного аквапарка.