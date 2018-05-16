Владислав Шориков: «Реализация проект планировки особой экономической зоны «Завидово» может стать хорошим примером муниципально-частного партнерства»

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков считает, что принятый проект планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе полезен как для инвесторов, так и для муниципальной власти.

«Проект, который был рассмотрен на заседании Правительства Тверской области, позволит систематизировать работу с новыми резидентами особой экономической зоны, максимально учитывая как задачи региона по развитию туристической отрасли, так и интересы муниципального образования, а также вопросы сохранения экологического благополучия территории. Реализация принятого документа может стать хорошим примером муниципально-частного партнерства», – отметил Владислав Шориков.

Проект планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе утвержден 15 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

«Проект планировки комплексный, он предусматривает все виды деятельности на данной территории. Новые резиденты особой экономической зоны должны будут учитывать принятую схему и исходя из нее реализовывать свои проекты. В целом развитие зоны идет с большим опережением по отношению к другим территориям», - отметил Игорь Руденя.

Согласно проекту особая экономическая зона «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса.

В проекте планировки определены границы зон размещения объектов капитального строительства, установлены границы территорий общего пользования, зоны с особыми условиями. На основании проекта будут выдаваться разрешения на строительство, осуществляться постановка на учет в государственный кадастр недвижимости границ земельных участков, подготовка проектной документации.

Полномочия по управлению ОЭЗ «Завидово» осуществляет Правительство Тверской области. Для резидентов особой экономической зоны установлен ряд налоговых льгот — освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет, а также сниженная ставка налога на прибыль.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 млрд рублей.

Михаил Бородов