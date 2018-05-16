Елена Кузнецова: «Принят документ, который позволит сохранить идеологию развития особой экономической зоны «Завидово»

Директор Тверского колледжа сервиса и туризма Елена Кузнецова прокомментировала проект планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе. Документ утвержден 15 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

«Необходимость планировки ОЭЗ «Завидово» активно обсуждалась экспертами, и очень хорошо, что этот документ разработан и уже утвержден, – считает Елена Кузнецова. – В развитии стратегически важной площадки для отрасли туризма задействованы значительные ресурсы, и важно, чтобы резиденты работали по определенным правилам. Принят документ, который позволит зафиксировать и сохранить идеологию развития особой экономической зоны «Завидово». Он необходим, чтобы в полной мере осуществить задуманные планы».

Согласно проекту особая экономическая зона «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса.

В проекте планировки определены границы зон размещения объектов капитального строительства, установлены границы территорий общего пользования, зоны с особыми условиями. На основании проекта будут выдаваться разрешения на строительство, осуществляться постановка на учет в государственный кадастр недвижимости границ земельных участков, подготовка проектной документации.

«Проект планировки комплексный, он предусматривает все виды деятельности на данной территории. Новые резиденты особой экономической зоны должны будут учитывать принятую схему и исходя из нее реализовывать свои проекты. В целом развитие зоны идет с большим опережением по отношению к другим территориям», - отметил Игорь Руденя.

Полномочия по управлению ОЭЗ «Завидово» осуществляет Правительство Тверской области. Для резидентов особой экономической зоны установлен ряд налоговых льгот — освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет, а также сниженная ставка налога на прибыль.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 млрд рублей.

Михаил Бородов