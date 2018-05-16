Депутат Олег Лебедев: «Важно понимать, как будут размещаться и работать новые инвесторы»

Председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев считает важным принятый на заседании регионального правительства проект планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе.

«Для нашей области это уникальная площадка, которая получает поддержку на федеральном уровне, и конечно, она имеет особое значение для региональной экономики. Поэтому очень важно понимать, как новые инвесторы будут размещаться, работать и интегрироваться. Принятый документ позволяет иметь четкое представление об этом», – считает Олег Лебедев.

По мнению депутата, аналогичные подходы к планированию инвестиционных площадок необходимо применять и в других муниципальных образованиях.

Проект планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе утвержден 15 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Проект планировки комплексный, он предусматривает все виды деятельности на данной территории. Новые резиденты особой экономической зоны должны будут учитывать принятую схему и исходя из нее реализовывать свои проекты. В целом развитие зоны идет с большим опережением по отношению к другим территориям», - отметил Игорь Руденя.

Согласно проекту особая экономическая зона «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предусматривает развитие особой экономической зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

В проекте планировки определены границы зон размещения объектов капитального строительства, установлены границы территорий общего пользования, зоны с особыми условиями и другое. На основании проекта будут выдаваться разрешения на строительство, осуществляться постановка на учет в государственный кадастр недвижимости границ земельных участков, подготовка проектной документации.

На территории ОЭЗ уже построены гостиница «Radisson Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более 600 рабочих мест.

В числе запланированных проектов – «Завидово Парк», который предусматривает открытие многофункционального гостинично-развлекательного комплекса и первого в ЦФО загородного аквапарка.

Полномочия по управлению ОЭЗ «Завидово» осуществляет Правительство Тверской области. Для резидентов особой экономической зоны установлен ряд налоговых льгот — освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет, а также сниженная ставка налога на прибыль.

Михаил Бородов