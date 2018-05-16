Александр Слепышев: «В особой экономической зоне «Завидово» запущен в полной мере механизм поддержки инвесторов»

Генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Завидово» Александр Слепышев считает, что утвержденный на заседании Правительства Тверской области проект планировки зоны станет основой для привлечения новых инвесторов.

«Принятое решение запускает в полной мере механизм поддержки инвесторов в особой экономической зоне. Утвержденный проект планировки территории позволит Правительству Тверской области реализовать обязательства, предусмотренные федеральным законодательством и соглашением о создании ОЭЗ «Завидово», – сказал Александр Слепышев.

Он сообщил, что на основе принятого документа будут разработаны план обустройства и материально-технического обеспечения, а также перспективный план развития особой экономической зоны.

«Этот полный комплект документации ОЭЗ создаст основу для эффективного привлечения новых инвесторов на объекты туристской инфраструктуры», – считает Александр Слепышев.

Напомним, на заседании Правительства Тверской области 15 мая, которое провел губернатор Игорь Руденя, утвержден проект планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе.

«Проект планировки комплексный, он предусматривает все виды деятельности на данной территории. Новые резиденты особой экономической зоны должны будут учитывать принятую схему и исходя из нее реализовывать свои проекты. В целом развитие зоны идет с большим опережением по отношению к другим территориям», – отметил Игорь Руденя.

Согласно документу, особая экономическая зона «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предусматривает развитие особой экономической зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

В проекте планировки определены границы зон размещения объектов капитального строительства, установлены границы территорий общего пользования, зоны с особыми условиями. На основании проекта будут выдаваться разрешения на строительство, осуществляться постановка на учет в государственный кадастр недвижимости границ земельных участков, подготовка проектной документации.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 млрд рублей.

Полномочия по управлению ОЭЗ «Завидово» осуществляет Правительство Тверской области. Для резидентов особой экономической зоны установлен ряд налоговых льгот – освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет, а также сниженная ставка налога на прибыль.

Михаил Бородов