Тверской колледж сервиса и туризма переведен в ведомство регионального Министерства туризма

Тверской колледж сервиса и туризма с начала нового учебного года сменит подведомственную принадлежность и будет закреплен не за Министерством образования региона как раньше, а за областным Министерством туризма. Это позволит повысить качество подготовки кадров для отрасли, эффективнее решать вопрос их дальнейшего трудоустройства. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Готовя специалистов, мы должны понимать, что они попадут именно в ту отрасль, в которой проходили обучение. Вторым шагом в этой работе должно стать развитие частно-государственного партнерства, когда в жизни учебных учреждений будут участвовать и сами работодатели, предприятия региона», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Смена подведомственной принадлежности колледжа позволит организовать стажировку и практику студентов на ведущих предприятиях туристской индустрии области, обеспечить участие педагогов и студентов в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством туризма Тверской области, привлечь в колледж профессионалов сферы туризма и гостеприимства для проведения мастер-классов.

Также на базе колледжа планируется создать биржу труда по туристским специальностям, которая упростит работодателям процесс поиска квалифицированных специалистов.

В дальнейшем опыт по закреплению за отраслевыми органами исполнительной власти планируется распространить на все средние профессиональные учебные заведения региона. Соответствующую задачу поставил Губернатор Игорь Руденя.

Справочно: В Тверской области 7 средних профессиональных учебных заведений готовят специалистов по сервису и туризму. Они находятся в Твери, Ржеве, Торжке, Торопце, Нелидове, Калязине, Кашине. Основной площадкой подготовки кадров для туриндустриии и методическим центром является Тверской колледж сервиса и туризма, в котором на сегодня 602 студента, 24 преподавателя, 4 мастера. Учреждение является координатором регионального чемпионата рабочих профессий World Skills.