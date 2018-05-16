В Тверской области открывается этап Кубка мира по вертолетным гонкам

С 16 по 20 мая на аэродроме «Конаково» Тверской области будет проходить 1-ый этап Кубка мира и 53-й Чемпионат России по вертолетному спорту. В состязаниях примут участие лучшие мировые пилоты вертолетов.

«Для тверского региона большая честь принимать состязания подобного уровня. Событие вызывает большой интерес у всех поклонников этого зрелищного и технически сложного вида спорта», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Организаторами российского этапа соревнований, которые проводятся Вертолетной комиссией Международной авиационной федерации (CIG FAI), являются Федерация вертолетного спорта России и Международная академия вертолетного спорта.

В этом году, когда во всем мире отмечается 60-летие вертолетного спорта, России впервые выпала честь открывать соревнования за Кубок мира и принять на современном аэродроме «Конаково» стартовый этап. За право называться лучшими пилотами будут бороться около 20 экипажей из Беларуси, Польши, Украины и России. Вертолётные гонки, как и в прошлом году, будут проводиться по двум упражнениям – «Развозка грузов» и «Слалом», однако в этом сезоне произошли изменения в правилах. Результаты полётов будут идти в зачет по двум классам, в зависимости от уровня подготовки пилотов – «Masters» и «General», - сообщают организаторы.

Открытый чемпионат России по вертолетному спорту станет одним из самых ранних крупных авиационных состязаний сезона. По его результатам будет сформирована сборная команда страны для участия в мировом первенстве. В рамках Кубка мира, помимо российского, запланированы еще три этапа, которые пройдут в Великобритании, Польше и Белоруссии.

Вход на аэродром для зрителей 19-20 мая свободный.

Пресс-служба Правительства Тверской области