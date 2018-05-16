ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

С начала года жители Тверской области взяли 4,8 млрд. руб. ипотечных жилищных

кредитов

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО в 1 квартале 2018 года

жителям Тверского региона было выдано 2 645 ипотечных жилищных кредитов на

общую сумму 4,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года

количество предоставленных населению области ипотечных кредитов выросло на 1 098

единиц (или на 71%), а объем в суммарном выражении увеличился на 85,6%.

Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей региона к апрелю 2018

года достиг 44,1 млрд рублей, при этом погашение кредитов по наступившим срокам

платежа в основном обеспечивалось своевременно: не в срок погашено лишь 0,8%

совокупной задолженности.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в январе-марте 2018 года

составил 1,81 млн рублей, средневзвешенный срок кредитования – 199,2 месяца,

средневзвешенные ставки по ипотеке с начала года снизились с 10,6% до 9,65% годовых.

Ипотечные кредиты в иностранной валюте жителям региона не выдавались.

По состоянию на 16.05.2018 на территории Тверской области действуют 2

региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков головная

организация которых находится в другом регионе), 188 внутренних структурных

подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и

операционные кассы).