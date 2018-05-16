ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

С начала года жители Тверской области взяли 4,8 млрд. руб. ипотечных жилищных
кредитов
По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО в 1 квартале 2018 года
жителям Тверского региона было выдано 2 645 ипотечных жилищных кредитов на
общую сумму 4,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года
количество предоставленных населению области ипотечных кредитов выросло на 1 098
единиц (или на 71%), а объем в суммарном выражении увеличился на 85,6%.
Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей региона к апрелю 2018
года достиг 44,1 млрд рублей, при этом погашение кредитов по наступившим срокам
платежа в основном обеспечивалось своевременно: не в срок погашено лишь 0,8%
совокупной задолженности.
Средний размер ипотечного жилищного кредита в январе-марте 2018 года
составил 1,81 млн рублей, средневзвешенный срок кредитования – 199,2 месяца,
средневзвешенные ставки по ипотеке с начала года снизились с 10,6% до 9,65% годовых.
Ипотечные кредиты в иностранной валюте жителям региона не выдавались.
По состоянию на 16.05.2018 на территории Тверской области действуют 2
региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков головная
организация которых находится в другом регионе), 188 внутренних структурных
подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и
операционные кассы).