Игорь Руденя ждет от глав районов обдуманного подхода и личного участия в реализации проектов

Губернатор Игорь Руденя после заседания Правительства Тверской области, где обсуждался вопрос об исполнении регионального бюджета за 2017 год, рассказал журналистам, на какое качество работы глав муниципальных образований он рассчитывает.

«Прежде всего, жду качественного, обдуманного подхода и личного участия в реализации проектов. То есть главы должны контролировать ход всех работ, которые будут проводиться: благоустройство территорий, дорожные работы, формирование комфортной городской среды, ввод в эксплуатацию социальных учреждений – детских садов и школ».

По словам Игоря Рудени, самого большого внимания заслуживает подготовка проектно-сметной документации. Губернатор считает, что Министерство строительства и ЖКХ Тверской области, другие структуры областного правительства должны оказывать методическую помощь муниципалитетам, в том числе, в разработке качественной конкурсной документации.

Напомним, в 2017 году финансовая помощь муниципальным образованиям Тверской области выросла в 2,7 раза – до 3,3 млрд рублей. Наибольшее увеличение финансовой поддержки коснулось отраслей образования, ЖКХ, культуры, дорожной сферы.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что эффективное использование средств является личной ответственностью глав муниципалитетов.

«Наращивая поддержку муниципальным образованиям, мы хотим, чтобы главы вели себя ответственно, работали на достаточно высоком уровне финансового администрирования», – сказал губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, сейчас главной задачей руководителей территорий является постановка на учёт объектов налогообложения – земельных участков и строений. Кроме того, главы муниципалитетов должны вести активную работу по снижению задолженности за энергоресурсы.

Исполнение регионального бюджета за 2017 год рассмотрено 15 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. В 2017 году доходная часть областной казны исполнена в сумме 54 млрд 952 млн рублей, расходная – 52 млн 572 рубля.

Павел Голованов