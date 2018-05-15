Галина Лапушинская: «Требуется активная работа налоговой службы с недоимками»

Член Общественного совета при Министерстве финансов Тверской области, заведующая кафедрой государственного управления ТвГУ, доктор экономических наук, профессор Галина Лапушинская прокомментировала заседание Правительства Тверской области, посвященное исполнению регионального бюджета в 2017 году.

«Представленный доклад об исполнении бюджета сделан очень детально и качественно. Он позволяет увидеть не только положительные стороны в развитии области и финансовом обеспечении государственного управления в регионе, но и основные проблемы, сразу понять, что делать дальше», – отметила Галина Лапушинская.

По словам эксперта, несомненным плюсом является то, что в 2017 году доходная часть областной казны исполнена в сумме почти 55 млрд рублей, что составляет 102% от запланированного. Вместе с тем по итогам года отмечена недоимка по региональным налогам в размере 2,8 млрд рублей.

«Очевидно, что для повышения эффективности бюджетного процесса требуется активная работа не только Правительства Тверской области, но и федеральных органов власти, в частности, Федеральной налоговой службы. Достаточно большая величина неуплаченного транспортного налога – это потери в возможностях развития региона, в ремонте и обновлении дорог», – отметила Галина Лапушинская.

Исполнение регионального бюджета за 2017 год рассмотрено 15 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. В 2017-м доходная часть областной казны исполнена в сумме 54 млрд 952 млн рублей, расходная – 52 млрд 572 млн рублей.

Губернатор отметил незначительный рост поступлений налога на доходы физических лиц, а также отсутствие мотивации для бизнеса в части ставки налога на движимое имущество. Глава региона обратил внимание членов Правительства, задействованных в этой работе, на необходимость завершения решения вопроса по ставке налога на движимое имущество и усиление борьбы с «серыми» зарплатами.

На заседании было отмечено, что в 2017 году в 2,7 раза – до 3,3 млрд рублей – выросла финансовая помощь муниципальным образованиям Тверской области. Наибольшее увеличение финансовой поддержки коснулось отраслей образования, ЖКХ, культуры, дорожной сферы.

«Эффективное использование средств – это личная ответственность глав муниципалитетов. Наращивая поддержку муниципальным образованиям, мы хотим, чтобы главы вели себя ответственно, работали на достаточно высоком уровне финансового администрирования», – сказал губернатор.

По словам Игоря Рудени, сейчас главной задачей руководителей территорий является постановка на учёт объектов налогообложения – земельных участков и строений. Кроме того, главы муниципалитетов должны вести активную работу по снижению задолженности за энергоресурсы.

Павел Голованов