В Тверской области на поддержку перевозчиков, работающих на социально значимых маршрутах, направлено 26,9 млн рублей

В Тверской области во втором полугодии 2018 года на поддержку перевозчиков, которые работают на социально значимых маршрутах по регулируемому тарифу будет направлено 26,9 млн рублей. Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на эти цели были распределены на заседании Правительства Тверской области, которое 15 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо, чтобы по всем основным направлениям в районах было налажено транспортное сообщение, и у людей была возможность совершать поездки независимо от наличия собственного автомобиля», — считает Игорь Руденя.

Поддержка области позволит обеспечить транспортное обслуживание населения на 289 муниципальных маршрутах в 31 муниципальном образовании.

Размер компенсации перевозчикам устанавливается для каждого из маршрутов. В 2018 году показатель составит от 5,86 до 19,72 за 1 км пробега.

Поддержка распространяется на социально-значимые маршруты с низким пассажиропотоком и обязательным предоставлением проезда по ЕСПБ. В первом полугодии на организацию транспортного обслуживания на данных маршрутах уже было направлено 26,4 млн рублей. Общая сумма финансирования в 2018 году таким образом составит 53,4 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области