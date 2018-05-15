Более 10,2 млн рублей направят на укрепление материально-технической базы спортшкол Тверской области

Из бюджета Тверской области направят более 5,9 млн рублей субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-оздоровительных организаций. Вопрос вошел в повестку заседания регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, поддержка и развитие спорта в регионе, в том числе массовых видов, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении граждан к здоровому образу жизни.

Областные средства предназначены для приобретения транспорта для пяти спортивных школ в Кимрах, Ржеве, Бежецком, Кувшиновском, Лихославльском районах. На эти цели из регионального бюджета выделено 5,1 млн рублей. Софинансирование из местных бюджетов также составит 5,1 млн рублей.

799,5 тыс. рублей от области направлены на закупку инвентаря, оборудования и экипировки для четырех спортшкол в Твери и Кимрах. 89,2 тыс. рублей – софинансирование муниципалитетов.

В целом на создание комфортных условий в спортивных организациях из региональной казны и местных бюджетов направляется более 10,2 млн рублей.

Справочно: В 2018 году объем финансирования госпрограммы «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017-2022 годы составляет более 746,5 млн рублей. В текущем году 26 млн рублей областных средств распределено на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и уличных тренажёров в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области