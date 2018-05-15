Марина Цуркан: «Увеличение финансирования муниципалитетов соответствует задачам нового майского указа президента»

Доцент кафедры государственного управления Института экономики и управления Тверского государственного университета Марина Цуркан считает целесообразным увеличение финансовой помощи муниципальным образованиям за счет субвенций из регионального бюджета.

«В регионе продолжается укрупнение муниципальных образований, когда к крупным, развитым территориям прикрепляют бюджетно менее обеспеченные. Межбюджетные трансферты актуальны для сбалансированности бюджетов новых муниципальных образований, в связи с этим считаю увеличение региональных субвенций целесообразным», – сказала Марина Цуркан.

Эксперт также отметила, что об эффективности как местной, так и региональной власти население судит, прежде всего, по тому, как решаются вопросы местного значения.

«Большинство муниципальных образований являются дотационными и не могут самостоятельно справиться с некоторыми задачами, поэтому дополнительное финансирование им необходимо», – считает Марина Цуркан.

Она также подчеркнула, что тенденция к росту поддержки территорий за счет областного бюджета соответствует тренду, заданному на федеральном уровне.

«В новом майском указе президента Владимира Путина, в котором определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, есть пункт 6, связанный с развитием комфортной городской среды, инфраструктуры территорий, что также относится к вопросам местного значения. Таким образом, дальнейшее увеличение субвенций из областного бюджета на муниципальный уровень будет способствовать реализации нового майского указа главы государства. Тверская область, можно сказать, в тренде», – отметила Марина Цуркан.

В 2017 году финансовая помощь муниципальным образованиям Тверской области выросла в 2,7 раза – до 3,3 млрд рублей. Наибольшее увеличение финансовой поддержки коснулось отраслей образования, ЖКХ, культуры, дорожной сферы.

«Эффективное использование средств – это личная ответственность глав муниципалитетов. Наращивая поддержку муниципальным образованиям, мы хотим, чтобы главы вели себя ответственно, работали на достаточно высоком уровне финансового администрирования», – сказал губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, сейчас главной задачей руководителей территорий является постановка на учёт объектов налогообложения – земельных участков и строений. Кроме того, главы муниципалитетов должны вести активную работу по снижению задолженности за энергоресурсы.

Исполнение регионального бюджета за 2017 год рассмотрено 15 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. В 2017 году доходная часть областной казны исполнена в сумме 54 млрд 952 млн рублей, расходная – 52 млн 572 рубля.

Павел Голованов