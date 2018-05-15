Как обезопасить банковскую карту при покупках через Интернет

Простые правила безопасности при покупках в Интернет

Покупки в Интернете стали привычным способом приобретения товаров и услуг.

Онлайн-шопинг быстрее и удобнее, чем традиционные походы по магазинам. Однако он

требует соблюдения определенных мер безопасности. Чтобы покупки в сети Интернете

были максимально безопасными, специалисты Отделения Тверь ГУ Банка России по

ЦФО рекомендуют придерживаться некоторых простых правил:

 заведите для онлайн-покупок отдельную банковскую карту, на которой держите

определённую, желательно небольшую сумму;

 ни под каким предлогом не сообщайте продавцам данные своей карты (номер,

ПИН-код, кодовое слово и т.д.);

 совершайте покупки с личного компьютера, на котором установлена актуальная

версия антивирусного программного обеспечения с последними обновлениями. Если вы

делаете покупку с чужого компьютера, не сохраняйте на нём данные, которые вводите.

Если у вас портативный компьютер, планшет, телефон, относитесь к ним ответственно –

не оставляйте их без присмотра в общественных местах, поставь пароль доступа к

устройству;

 делайте покупку на сайтах, обеспечивающих безопасное соединение. Адрес таких

сайтов начинается с https://;

 оказавшись на сайте продавца, еще раз внимательно проверьте информацию о

его адресной строке. Злоумышленники часто создают сайты – двойники, которые внешне

очень похожи на известные вам порталы – различие может быть лишь в нескольких

символах;

 старайтесь не работать с картой через публичные (бесплатные) сети wi-fi;

 операции в сети Интернет в защищенном режиме рекомендуется проводить с

использованием одноразовых паролей, которые можно получить в виде СМС-сообщения

или списка в банке или банкомате.

Будьте внимательны и соблюдайте простые правила безопасности, тогда покупки

через интернет будут удобными и беспроблемными.