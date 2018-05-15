Как обезопасить банковскую карту при покупках через Интернет

Простые правила безопасности при покупках в Интернет
Покупки в Интернете стали привычным способом приобретения товаров и услуг.
Онлайн-шопинг быстрее и удобнее, чем традиционные походы по магазинам. Однако он
требует соблюдения определенных мер безопасности. Чтобы покупки в сети Интернете
были максимально безопасными, специалисты Отделения Тверь ГУ Банка России по
ЦФО рекомендуют придерживаться некоторых простых правил:
заведите для онлайн-покупок отдельную банковскую карту, на которой держите
определённую, желательно небольшую сумму;
ни под каким предлогом не сообщайте продавцам данные своей карты (номер,
ПИН-код, кодовое слово и т.д.);
совершайте покупки с личного компьютера, на котором установлена актуальная
версия антивирусного программного обеспечения с последними обновлениями. Если вы
делаете покупку с чужого компьютера, не сохраняйте на нём данные, которые вводите.
Если у вас портативный компьютер, планшет, телефон, относитесь к ним ответственно –
не оставляйте их без присмотра в общественных местах, поставь пароль доступа к
устройству;
делайте покупку на сайтах, обеспечивающих безопасное соединение. Адрес таких
сайтов начинается с https://;
оказавшись на сайте продавца, еще раз внимательно проверьте информацию о
его адресной строке. Злоумышленники часто создают сайты – двойники, которые внешне
очень похожи на известные вам порталы – различие может быть лишь в нескольких
символах;
старайтесь не работать с картой через публичные (бесплатные) сети wi-fi;
операции в сети Интернет в защищенном режиме рекомендуется проводить с
использованием одноразовых паролей, которые можно получить в виде СМС-сообщения
или списка в банке или банкомате.
Будьте внимательны и соблюдайте простые правила безопасности, тогда покупки
через интернет будут удобными и беспроблемными.