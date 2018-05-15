Виктор Артамохин: «Главы районов должны быть полностью готовыми к качественному освоению средств»

Председатель Общественного совета при Министерстве по делам территориальных образований Тверской области Виктор Артамохин считает обоснованным повышение уровня финансовой поддержки муниципальных образований за счет средств областного бюджета при безусловной готовности руководителей территорий обеспечить четкость и прозрачность всех процедур, связанных с освоением денег. Об этом эксперт заявил, комментируя итоги заседания Правительства Тверской области, которое сегодня провел губернатор Игорь Руденя по теме исполнения регионального бюджета.

«Муниципальные образования должны четко понимать, на какие цели, в какие сроки и с каким результатом будут израсходованы средства», – считает Виктор Артамохин.

Эксперт пояснил, что, по его мнению, местным властям необходимо обеспечить готовность проектной документации, своевременный старт конкурсных процедур по отбору подрядчиков и контроль над четким исполнением договорных обязательств.

«Каждый глава постоянно ссылается на нехватку средств. Когда эти деньги областное правительство предоставляет в увеличенном объеме, надо быть полностью готовыми к их качественному освоению, отговорки и оправдания будут уже неуместны», – сказал Виктор Артамохин.

В 2017 году существенно – в 2,7 раза (до 3,3 млрд рублей) – выросла финансовая помощь муниципальным образованиям Тверской области. Наибольшее увеличение финансовой поддержки коснулось отраслей образования, ЖКХ, культуры, дорожной сферы.

«Эффективное использование средств – это личная ответственность глав муниципалитетов. Наращивая поддержку муниципальным образованиям, мы хотим, чтобы главы вели себя ответственно, работали на достаточно высоком уровне финансового администрирования», – сказал губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, сейчас главной задачей руководителей территорий является постановка на учёт объектов налогообложения – земельных участков и строений. Кроме того, главы муниципалитетов должны вести активную работу по снижению задолженности за энергоресурсы.

Исполнение регионального бюджета за 2017 год рассмотрено 15 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. В 2017 году доходная часть областной казны исполнена в сумме 54 млрд 952 млн рублей, расходная – 52 млн 572 рубля. Также в регионе последовательно решались задачи по снижению уровня государственного долга, роста доходов, повышению эффективности расходов. Доходы областного бюджета в прошлом году выросли более чем на 1 млрд 700 млн рублей. Существенно возросли поступления по налогам на прибыль и имущество организаций – на 16% и 7% соответственно.

При этом Игорь Руденя отметил незначительный рост поступлений налога на доходы физических лиц, а также отсутствие мотивации для бизнеса в части ставки налога на движимое имущество. Глава региона обратил внимание членов Правительства, задействованных в этой работе, на необходимость завершения решения вопроса по ставке налога на движимое имущество и усиление борьбы с «серыми» зарплатами.

Павел Голованов