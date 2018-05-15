Наталья Рощина: «Муниципалитеты ощущают растущую поддержку»

Глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина выразила уверенность, что муниципальные образования будут успешно справляться с выполнением программ развития территорий в условиях роста финансовой помощи со стороны Правительства Тверской области.

«Губернатор Игорь Руденя понимает, что долгое время муниципалитеты находились в такой сложной ситуации, что не могли качественно выполнять даже самые простые свои обязательства. Но в последние два года мы ощущаем растущую поддержку, прежде всего финансовую, со стороны Правительства Тверской области. Мы в прошлом году получили значительную помощь в сфере благоустройства, ремонта дорог и образовательных учреждений. Этот позволило заметно продвинуться вперед в вопросах повышения комфорта проживания в муниципальных образованиях», – считает Наталья Рощина.

По ее словам, муниципалитеты готовы работать в режиме более высокой ответственности за результат, осваивать выделяемые средства в полном объеме, контролировать сроки и качество работ.

В 2017 году существенно – в 2,7 раза (до 3,3 млрд рублей) – выросла финансовая помощь муниципальным образованиям Тверской области. Наибольшее увеличение финансовой поддержки коснулось отраслей образования, ЖКХ, культуры, дорожной сферы.

«Эффективное использование средств – это личная ответственность глав муниципалитетов. Наращивая поддержку муниципальным образованиям, мы хотим, чтобы главы вели себя ответственно, работали на достаточно высоком уровне финансового администрирования», – сказал губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, сейчас главной задачей руководителей территорий является постановка на учёт объектов налогообложения – земельных участков и строений. Кроме того, главы муниципалитетов должны вести активную работу по снижению задолженности за энергоресурсы.

Исполнение регионального бюджета за 2017 год рассмотрено 15 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. В 2017 году доходная часть областной казны исполнена в сумме 54 млрд 952 млн рублей, расходная – 52 млн 572 рубля. Также в регионе последовательно решались задачи по снижению уровня государственного долга, роста доходов, повышению эффективности расходов. Доходы областного бюджета в прошлом году выросли более чем на 1 млрд 700 млн рублей. Существенно возросли поступления по налогам на прибыль и имущество организаций – на 16% и 7% соответственно.

При этом Игорь Руденя отметил незначительный рост поступлений налога на доходы физических лиц, а также отсутствие мотивации для бизнеса в части ставки налога на движимое имущество. Глава региона обратил внимание членов Правительства, задействованных в этой работе, на необходимость завершения решения вопроса по ставке налога на движимое имущество и усиление борьбы с «серыми» зарплатами.

Павел Голованов