В Тверской области присуждены премии лучшим учителям и воспитателям

15 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, были присуждены премии победителям и участникам региональных этапов конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России» в 2018 году. Денежными поощрениями отмечены 11 лучших представителей профессии.

«Важно, что среди призеров – представители не только Твери, но и других муниципальных образований. При проведении подобных конкурсов должны звучать все районы, это имеет большое значение для развития общества, региона», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Победителем третьего этапа всероссийского конкурса «Учитель года России - 2018» стала преподаватель английского языка гимназии №6 Твери Евгения Жукова. Призерами признаны Наталья Евстигнеева (школа №17, Тверь), Татьяна Месюсина (гимназия №1, Бежецк), Анна Смирнова (Ново-Ямская школа Старицкого района), Лариса Удалова (школа №3 Кашина), Елена Шефер (школа №6 Торжка).

В муниципальном этапе конкурса приняли участие 145 человек, в региональном – 23. Победитель областного конкурса представит Тверскую область на заключительном всероссийском этапе, который будет проходить в Санкт-Петербурге в октябре этого года.

Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Оксана Быкова из детского сада №164 Твери. В числе призеров - Анна Куркова (д/с №3, Старица), Татьяна Рычкова (д/с №10, Торжок), Юлия Титова (д/с №2, Кувшиново) и Лариса Прохорова (д/с №14, Конаково).

В муниципальном этапе конкурса приняли участие 120 человек, 27 стали участниками регионального этапа.

Победителю конкурса «Учитель года России» предусмотрено 80 тыс. рублей, пяти призерам – по 50 тыс. рублей. Размер премии победителя конкурса «Воспитатель года России» составляет 50 тыс. рублей, призеров, занявших со второго по пятое места - 30 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области