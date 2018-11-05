В Бельском и Зубцовском районах определены места, где создадут хранилища останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций

В Тверской области определены места, где в 2018 году будут построены два модульных хранилища останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций. Это воинское захоронение в деревне Веригино Вазузского сельского поселения Зубцовского района и Петропавловское кладбище в Белом.

«Учитывая, что на территории Тверской области проходили одни из самых кровопролитных сражений, поисковая работа в регионе будет продолжаться ещё не менее 10 ближайших лет. Важно заниматься поисковым движением, военно-патриотическим воспитанием молодёжи, увековечением памяти погибших солдат и офицеров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Решение о местах расположения объектов принималось исходя из активности работы поисковых объединений в муниципальных образованиях, где в годы войны велись боевые действия. Захоронение «Веригино» является одним из самых крупных в Зубцовском районе. Здесь, как и на Петропавловском кладбище в Белом, проходят церемонии захоронения бойцов, останки которых подняты в ходе поисковых экспедиций.

В 2018 году из регионального бюджета выделено 1,9 млн рублей на установку двух модульных хранилищ останков воинов в Зубцовском и Бельском районах. В настоящее время средства направлены в муниципалитеты, администрации приступили к работе по созданию сооружений, которые будут аналогичны хранилищу в Ржеве – первому в России, открытому в 2017 году.

Ржевское хранилище находится у центра патриотического воспитания на территории мемориального комплекса «Парк мира и примирения». Помещение рассчитано на 1500 контейнеров с останками.

8 мая хранилище останков воинов в Ржеве осмотрели участники торжественной церемонии по передаче после реставрации городу Ржеву памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад». В том числе Губернатор Игорь Руденя, посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, Губернатор Актюбинской области республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В настоящее время поисковую деятельность на территории Верхневолжья ведут более 50 отрядов, в составе которых работают около 900 поисковиков, большая часть из них – молодёжь в возрасте до 30 лет. В 2018 году запланировано проведение 121 поисковой экспедиции в 16 «боевых» районах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области