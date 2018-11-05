В Тверской области еще 41 семья получит социальные выплаты на погашение ипотечного кредита

В Тверской области еще 41 семья получит по 50 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Соответствующий приказ издан Министерством экономического развития Тверской области.

«Считаю, что это очень хорошая мера. Ипотека – это оживление строительного рынка, возможность людям приобретать собственное жилье. Очень важно, что в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уменьшения ставки по ипотечному кредиту», - отмечал ранее Губернатор Игорь Руденя.

Всего с начала 2018 года подписаны приказы на предоставление 164 выплат на общую сумму 8,2 млн рублей. Выплата предоставляется из областного бюджета гражданам, зарегистрированным в Тверской области, которые воспользовались ипотечным кредитом для приобретения жилья на первичном рынке региона. Воспользоваться правом получения поддержки можно один раз.

В прошлом году в программе приняли участие жители 36 муниципальных образований Тверской области. Предоставлено 496 социальных выплат на общую сумму 24,8 млн рублей. Участниками программы приобретено 23,8 тыс. кв. м жилья. Из общего количества квартир 77,8 % приобретено в Твери.

Среди участников программы 63% - это молодые семьи. Улучшить жилищные условия смогли 11 многодетных семей.

В марте этого года в Тверской области изменился порядок предоставления социальных выплат жителям, приобретающим жилье в ипотеку. Теперь для этого не нужно заключать соответствующий договор, что позволило повысить качество оказания данной услуги жителям.

Пресс-служба Правительства Тверской области