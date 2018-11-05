В Тверской области на фестивале «Верещагин СырFest 2018» планируют установить российский рекорд по приготовлению фондю

11-12 мая в Конаково пройдет первый в России гастрономический фестиваль «Верещагин СырFest 2018», который объединит экспертов и профессионалов сыроварения, представителей частного сыроделия, а также всех любителей сыра. На фестивале планируется поставить рекорд по приготовлению самого большого в России фондю.

«Тверская область исторически была одним из лидеров сыроварения в России. Сейчас мы активно создаем условия для возрождения этой отрасли. Региональный АПК должен демонстрировать качественный рост не только по посевным площадям, но и в пищевой и перерабатывающей промышленности», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2017 году из областного бюджета было выделено 524 тыс. рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителям региона на приобретение оборудования для глубокой переработки молока, в том числе для производства сыров.

В программе фестиваля, который пройдет на площадке отеля «Конаково Ривер Клаб» – продажа сыров от лучших сыроварен России, встречи с сыроделами-профессионалами, дегустации. Запланировано составление Верещагин.лист – истории современного частного сыроделия, голосование за лучшую продукцию в конкурсе «Приз зрительских симпатий». 12 мая состоится варка рекордного «общероссийского» фондю.

На фестивале также пройдёт презентация будущего музея родоначальника отечественного сыроварения Николая Верещагина, который создал в Конаковском районе первую в России сырную артель. Кроме того, состоятся мастер-класс по составлению сырной тарелки и конкурс на лучшую сырную тарелку, консультации сомелье на тему «Сыр и вино», сырный флеш-моб, откроется школа ценителя сыра и многое другое.

Предусмотрены мероприятия для детей – конкурсы, викторины, мастер-классы от Тверской ремесленной палаты, школа маленького сыровара. Всех гостей ждет развлекательная программа: выступления международного хорового проекта «Встречи на Волге», хора мальчиков, шоу от Федерации вертолетного спорта России, цирковых артистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области