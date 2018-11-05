РАЙОН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Множеством праздничных событий отметили жители Конаковского района 73-ю годовщину Великой Победы. Спортивные состязания, концерты и встречи, митинги и шествия и даже автопробеги начались за несколько до праздника и достигли своей кульминации 9 мая. Самые главные акции победных торжеств: акция «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» охватили тысячи жителей района и миллионы граждан России.

Наиболее значимым мероприятием, приуроченным к Дню Победы, стал митинг у мемориала сержанта Вячеслава Васильковского у деревни Рябинки, в котором приняли участие представители практически всех поселений Конаковского района.

В митинге и возложении цветов приняли участие полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин г. Конаково, Конаковского района и Тверской области, полковник в отставке Иван Андреевич РУЛЕВ, глава Конаковского района Людмила Алексеевна КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района Олег Владимирович ЛОБАНОВСКИЙ, благочинный конаковского округа протоиерей Валерий ИЛЬИН, школьники, ветераны войны и труда, члены поисковых отрядов и юнармии, представители администраций, депутаты и т.д. Подробнее об этом событии читайте на странице «Местная власть».

А в сам праздник, 9 мая, во всех поселениях района прошли торжественные митинги, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, и ставшая традиционной акция «Бессмертный полк». Ведь каждой семье та, навеки оставшаяся в далеком прошлом, великая и страшная война нанесла урон, в каждой семье кто-то воевал и погиб или умер от ран. Акция «Бессмертный полк» - это наша память о предках, которые 73 года назад отстояли мир в стране, мир на земле.