ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В Большом Кремлёвском дворце 7 мая состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России.

Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца. В соответствии со статьёй 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации.

По информации сайта www.kremlin.ru.