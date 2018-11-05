С ПОЧИНОМ!

В сельский праздник глава поселения А.Н.Лукьянов особенно тепло поздравил тренера по художественной гимнастике Екатерину Синельникову. В поселении проживают 100 детей и около 30 из них ходят к ней на занятия в новый спорткомплекс. Это почти треть всего несовершеннолетнего населения села, и такое достойно занесения в Книгу рекордов Гиннесса!

Жители Юрьево-Девичьевского сельского поселения первыми в этом году отметили День села. И это стало здесь доброй традицией. Как и то, что торжества здесь проходят в престольный праздник сельского храма.

Праздничная программа, которую местные власти организовали в Юрьево-Девичье в воскресенье, 6 мая, начался со службы в сельском храме. В этот день храм отмечал свой престольный праздник – День Георгия Победоносца, ведь он носит имя этого святого. Символично и то, что в этот день шли финальные соревнования по самбо на одноименном турнире в Конакове. В самом селе также были проведены соревнования по баскетболу и показательные выступления секции у-шу. Но обо всем по порядку.

После праздничной литургии в храме Георгия Победоносца по главной улице села прошел Крестный ход. В час дня в фойе досугового центра впервые открылась фотовыставка «Юрьево-Девичье – территория счастья». Первый блин не оказался комом: в ней приняли участие 11 жителей поселения, было выставлено около 30 работ, а зрители могли проголосовать за самые интересные из них.

Торжественная часть праздника началась сразу после открытия выставки. С днем рождения села жителей поселения приехал поздравить глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Он поздравил их с праздником и вручил главе поселения Андрею ЛУКЬЯНОВУ сертификат на покупку спортинвентаря для нового сельского спорткомплекса. Также Олег Владимирович вручил Почетные грамоты главы администрации района работникам МУП «ЖКХ с. Юрьево-Девичье» В.В.Садовниковой и С.Н.Усанову. Затем со сцены земляков поздравил с праздником Почётный житель села Ханнян Кадерович ИСХАКОВ.

- так называлось торжественное мероприятие, состоявшееся в преддверии празднования Дня Великой Победы в Детско-юношеском центре Конаковского района, на котором присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители совета ветеранов поселка Новозавидовский.

Чем дальше мы уходим от войны, тем крепче должна быть наша память о тех доблестных людях, кто ценой своей жизни завоевал нам ПОБЕДУ! Воспитанники Центра совместно с педагогами подготовили для ветеранов и гостей праздничный концерт. В исполнении ребят прозвучали известные песни о войне: «Последний бой», «Десантный батальон», «А закаты алые» и многие другие. Со сцены звучали стихи о мужестве и героизме советских солдат, о тяжёлой судьбе женщин на войне, о том, какую тяжёлую ношу вынес на своих плечах русский народ во время Великой Отечественной войны. Участники почтили память всех погибших на фронтах войны минутой молчания.

Украшением праздника стало выступление хореографического коллектива «Танцевальная карусель» (руководитель Марина Анатольевна Морозова). Ребята с таким вдохновением исполнили для ветеранов танец «Синий платочек», что у многих зрителей на глазах от эмоций появились слёзы. В заключение праздника ребята подарили ветеранам цветы и памятные поздравительные открытки, которые они изготовили сами на занятиях объединения «Мир моделирования» под руководством педагога Ольги Валентиновны Игнатовой. Ещё раз от всей души поздравляем наших дорогих ветеранов с праздником, желаем им здоровья, бодрости духа, хорошего весеннего настроения! Низкий поклон вам, ветераны!

Юлия ШУРКИНА,

директор МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района.