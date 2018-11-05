КОНАКОВЦЫ НА ПАРАДЕ

9 мая на Красной площади, как всегда, прошел парад военной техники, который продемонстрировал военную мощь России.

В одной из элитных воинских частей в Подмосковье служит и наш земляк выпускник Конаковской школы № 9 Александр Бондин. И весь апрель на полигоне в Алабино проходили репетиции парада, в котором приняли участие 10 тысяч военнослужащих. В День Победы Александр вместе со своими товарищами плечом к плечу прошел по главной площади страны, его увидели на экранах телевизоров миллионы. Будет что вспомнить по возвращении со службы! А «дембель» у Александра уже очень скоро.