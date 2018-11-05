В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

КОНАКОВО



В День Победы 9 мая многотысячным праздничным шествием отметили праздник в районном центре – городе Конаково.

И стар и млад собрались утром на площади перед военным комиссариатом, люди приходили целыми семьями, много было убеленных сединами пожилых военных в парадной форме. Ровно в 10 началось праздничное шествие. Под мерную дробь барабанов во главе колонны шел отряд длинноногих барабанщиц.

Акция «Бессмертный полк», в которой мог принять участие любой желающий, который оформил портрет своего предка, воевавшего на фронтах Великой Отечественной, была в этот раз особенно многолюдна. Было много школьников, много семей в полном составе – от бабушек и дедушек до самых маленьких дошколят, шли своими колоннами, с флагами и транспарантами Конаковская ГРЭС, «Энергостальконструкция», «Агопрпромкомплектация» и многие другие предприятия и организации города и района. Среди участников шествия - представители администрации Конаковского района.

У воинского захоронения в Комсомольском сквере г. Конаково прошёл митинг, посвящённый 73-й годовщине Великой Победы. От имени губернатора Тверской области Игоря Рудени всех жителей города и района поздравил министр здравоохранения Тверской области Виталий Синода. Также конаковцев поздравили глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, ветеран военной службы Валентин Морев, настоятель Ильинского храма Виктор Гуров, руководители города Конаково. Минутой молчания почтили участники митинга память о беспримерных жертвах, которыми пришлось заплатить нашей великой стране за мирное небо над головой. А потом тишину над головами разорвали залпы цветошумового салюта. И бескрайней рекой потекли к вечному огню люди, чтобы возложить цветы и венки к воинскому захоронению Комсомольского сквера.

А затем под сенью берез и тополей за накрытыми столами выпивали ветераны войны, труда и военного детства свои горькие фронтовые сто грамм, чтобы вспомнить о своей нелегкой жизни, поделиться воспоминаниями, пообщаться. А рядом силами «ДОМОкафе» была организована раздача вкусной ухи и каши. Праздник продолжился в городе мероприятиями в ДК «Современник» и на центральной площади и закончился салютом в 10 часов вечера.

Гармонь – подруга фронтовая



играла на площади перед районным Дворцом культуры «Современник», где днем 9 мая проходило праздничное народное гулянье.

На площади у «Современника» побывали участники традиционного автопробега «По следам Победы», юные воспитанники творческих коллективов приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Самые теплые поздравления адресовала присутствовавшим глава Конаковского района Л.А.Козлова. Рассказав о том, как проходит праздник в поселениях района, Людмила Алексеевна отметила удивительную, приподнятую атмосферу всех мероприятий и пожелала зрителям и артистам отличного настроения и мирного неба над головой.

Вниманию конаковцев и гостей города были представлены выставки декоративно-прикладного творчества, работали мастер-классы, полевая кухня угощала всех желающих вкуснейшей кашей. А центром притяжения, конечно же, стала сцена, на которой выступили лучшие творческие коллективы нашего города и района.

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ЗАВИДОВО»



В сельском поселении «Завидово» День Победы отметили единодушно и при большом скоплении жителей и гостей. Праздничные митинги и шествия «Бессмертного полка» прошли в деревне Мокшино и в селе Завидово.

С праздником сельчан поздравил глава поселения Дмитрий Окороков, глава администрации Алексей Пляскин, полковник запаса Александр Гарбуз, благочинный конаковского округа протоиерей Валерий Ильин. Также завидовцев приехал поздравить с самым главным праздником страны глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. Жители прошли в колонне «Бессмертного полка», а после митинга возложили цветы и венки к братским захоронениям, которых в поселении несколько. В сельском поселении «Завидово» уделяют большое внимание празднованию Дня Победы, организация праздника всегда на высоте, но в этот раз в акции «Бессмертный полк» приняло участие очень много людей. А после обеда в Досуговом центре деревни Мокшино прошел праздничный концерт. Вечером же на площади перед ним при большом скоплении жителей был произведен праздничный салют.

ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ



Юрьево-Девичьевское сельское поселение отметило День Победы насыщенной и разнообразной программой.

Утром у стелы погибшим воинам-односельчанам собирались жители села, чтобы пройтись колонной в «Бессмертном полке». Удивительные единство и дружность проявили сельчане. Оказалось, что практически в каждой семье помнят своих воевавших родственников. После шествия в зале Досугового центра прошел митинг-концерт, посвященный Дню Победы. Ни один день 9 мая не обходится в Юрьево-Девичьем без спортивных состязаний. И в этот раз здесь остались верны традициям. Для ветеранов администрацией села было организовано чаепитие. Вечером в селе прогремел праздничный салют.

РЕДКИНО



В городском поселении поселок Редкино, втором по числу жителей населенном пункте Конаковского района, праздник всегда отмечается с большим размахом. С самого утра на площади Дворца культуры «Химик» собирались редкинцы, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк».

В шествии участвовал глава поселка Редкино Сергей Орлов. От Дворца культуры по улицам поселка шествие прошло к стеле у Редкинского опытного завода, где редкинцы возложили цветы и венки. Вечером в поселке на площади перед «Химиком» прошел праздничный концерт. А как стемнело, небо над поселком озарили яркие вспышки салюта.

НОВОЗАВИДОВСКИЙ



В городском поселении поселок Новозавидовский День Победы отметили с размахом. Утром от памятника Ленину на площади перед железнодорожной станцией началось шествие «Бессмертного полка». Колонна новозавидовцев прошла к братскому захоронению советских воинов. В полдень там состоялись митинг и панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Поздравить новозавидовцев с Днем Победы приехала глава Конаковского района Людмила Козлова. Она пожелала всем новозавидовцам здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Вечером в поселке прошел праздничный концерт, который закончился салютом в новозавидовском парке.