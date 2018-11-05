МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Сырный уикенд 2018 года.



Попади в историю!

Первый в России муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет в Конаковском районе. На родине отечественного сыроварения соберутся эксперты и профессионалы сыроварения, представители «надомного» и частного сыроделия, а также все любители и почитатели сыра.

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет 11 - 12 мая в Event-отеле Конаково Ривер-Клаб и объединит более 25 ведущих сыроваров и сыроделов из Конаковского района, Твери и Тверской области, Москвы и Московской области, Ярославской, Псковской, Нижегородской и Владимирской областей. Посетит фестиваль и потомок мастера, который обучал сыроделию самого Верещагина.

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» - это настоящий праздник для всей семьи, ведь программа фестиваля обширна и разнообразна - занятие для себя найдет каждый. Вас ждут: презентация ведущих российских сыроваров, продажа и дегустация крафтовых сыров, мастер-классы от Тверской ремесленной палаты, выступления народных ансамблей, акробатического цирка, танцевальных ансамблей, мастер-классы по оформлению сырной тарелки, вы научитесь сами готовить сыр, станете участниками флешмобов и многое другое. Также на фестивале будет презентован будущий музей родоначальника Николая Верещагина. В рамках фестиваля пройдет презентация сырных шедевров от профессионалов и экспертов: Олега Сироты, Олеси Шевчук, Владимира Борева, Марии Коваль, Джона Кописки и любителей современного сыроделия. Предусмотрены специальные премии и номинации.

Главным событием «ВЕРЕЩАГИН СЫРFESTа 2018» станет установление рекорда по приготовлению самого большого в России сырного фондю!

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» проводится в рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории Конаковского района» на 2018 - 2022 годы».

Его организаторами стали администрация Конаковского района при поддержке министерства сельского хозяйства Тверской области, министерства туризма Тверской области, Российского Союза сыроваров, Гильдии сыроделов России, ООО “Компания Продвижение” и Event-отеля Конаково Ривер-Клаб.

Кстати, уже сегодня гастрономический фестиваль «Верещагин СырFest2018» вошел в топ-10 гастрособытий России по версии ТурСтат.

Обязательно приходите - равнодушных не будет! Мягкие, плавленые, твердые, голубые, вареные, рассольные... А какой сыр любите вы? Определяемся!

Что такое сырная тарелка? Каковы правила ее формирования, с чем и как она подается? Будем разбираться!

Король и королева сыров! Выбираем!

Как правильно сочетать сыр и вино?! Запоминаем!

Российские, швейцарские, итальянские секреты сыроварения! Творим!

Вы могли себе такое представить - сырный флешмоб?! Участвуем!

А может быть, вы храните фамильный рецепт сыра? Хотите продемонстрировать свой авторский сорт? Присоединяйтесь!

Торжественное открытие фестиваля состоится 12 мая в 12:00 в Event-отеле Конаково Ривер-Клаб. Мы ждем вас на самом сырном событии 2018 года. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

В Конаковском районе прошел митинг, посвященный празднованию Дня Победы



У мемориального комплекса сержанта Васильковского вновь собрались жители района.

В деревне Рябинки Вахонинского сельского поселения возле мемориального комплекса сержанта В. Васильковского состоялся торжественный митинг, посвященный предстоящему празднованию Дня Победы. В этом году отмечается 73-я годовщина окончания Великой Отечественной войны.

В митинге приняли участие более 200 человек - руководство района, главы и главы администраций городских и сельских поселений района, учащиеся семи школ района - из Селихово, Завидово, Мокшино, Вахонино, Новозавидовского и Козлово. В почетном карауле стояли воспитанники военно-патриотического центра «Звезда». Как всегда, главными гостями и участниками мероприятия стали ветераны войны, бывшие участники боев и труженики тыла, вдовы, узники фашистских концлагерей.

Учащиеся школ района стояли на площади перед монументом с самодельными транспарантами с фотографиями их прадедов и родственников. И в ряду с новым, молодым поколением стоял «Бессмертный полк», тех, кто подарил нам мирное небо.

Собравшихся тепло приветствовали глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации района Олег Лобановский, настоятель Успенского храма в Завидове протоиерей благочинный отец Валерий, начальник отдела военного комиссариата Тверской области по г. Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора. С торжественной речью к молодым обратился полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и Конакова Иван Андреевич Рулев.

Все выступавшие говорили о мужестве, стойкости, священном подвиге народа, желали ветеранам здоровья, благополучия, долгих лет жизни. Из Тверской области в годы войны ушли на фронт 700 тысяч бойцов, из них 17 тысяч были призваны из Конаковского района.

В этот день не забыли и о том, что мемориал установлен на месте жестоких боев с немецкими войсками в ноябре-декабре 1941 года, память погибших почтили минутой молчания. Самые маленькие участники митинга - артисты из образцового театра «Теремок» (руководитель Ольга Бардакова) читали стихи о войне.

Торжественный митинг завершился возложением цветов к мемориалу. А затем, по доброй традиции, всем была предложена армейская полевая каша.

Источник: https://konakovograd.ru/glavnoe/v-konakovskom-rajone-proshel-miting-posv...

По центральной площади г. Конаково прошел

шестой парад малышковых войск



В параде приняли участие более 100 воспитанников детских садов.

8 мая, в преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы, на центральной площади города Конаково прошёл ставший уже традиционным парад малышковых войск, в котором приняли участие более 100 ребятишек из девяти детских садов города.

Чеканя шаг, по центральной площади прошли отряды маленьких пехотинцев, моряков, танкистов, десантников и разведчиков.

Принимал парад ветеран подразделения особого риска подполковник в отставке Валентин Семёнович Морев. Обратившись с приветственным словом к участникам, он дал наказ будущим защитникам Родины: беречь, хранить и приумножать богатство, силу и мощь России, а также хорошо учиться.

Юные участники парада очень волновались, хотели понравиться ветеранам и выступали достойно. Праздник состоялся. Каждое выступление и ребята, и зрители встречали бурными аплодисментами.

- Глядя на такое подрастающее поколение, понимаешь, что мы, ваши деды и прадеды, не зря воевали за мир, - отметил Валентин Морев.

Парад малышковых войск никого не оставил равнодушным.

Источник: https://konakovograd.ru

Уважаемые жители Конаковского района!

17 мая, в 10 часов, в ДК «Современник» состоится заслушивание

отчетов главы Конаковского района Л.А.Козловой

и главы администрации Конаковского района О.В.Лобановского.

Контрольно-кассовая техника:

отсрочка на установку и вычет

за покупку

С прошлого года в России действуют поправки в закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». В 2018 году ожидается еще один этап кассовой реформы. Кто и когда должен поставить онлайн-кассу? Можно ли компенсировать расходы на покупку контрольно-кассовой техники?

Еще в прошлом году в России введен новый порядок применения ККТ. Тем самым будет создана современная автоматизированная система полного учета выручки и контроля за применением ККТ, а также сократится объем «теневого» оборота наличных денежных средств. Эти изменения прежде всего призваны защитить права потребителей.

До середины лета есть отсрочка.

Так, в обязательном порядке на онлайн-кассы владельцам ККТ необходимо было перейти с 1 июля 2017 года. При этом п. 7 ст. 7 федерального закона № 290-ФЗ была предоставлена отсрочка по переходу на онлайн-ККТ до 1 июля 2018 года следующим категориям налогоплательщиков:

- организации-плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД) по розничной торговле и услугам общественного питания, имеющие работников по трудовым договорам;

- индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН) или ЕНВД по розничной торговле и услугам общественного питания и при этом имеющие работников по трудовым договорам.

Таким образом, с 1 июля 2018 г. указанные субъекты

обязаны осуществлять наличные денежные расчеты

и (или) расчеты с использованием платежных карт

с применением ККТ.

Для всех остальных субъектов, применяющих ПСН или ЕНВД, а также оказывающих услуги и находящихся на иных системах налогообложения, отсрочку применения ККТ продлили до 1 июля 2019 г. (федеральный закон № 337-ФЗ от 27 ноября 2017 г.).

Когда ККТ не применяется или применяется с ограничениями?

При осуществлении деятельности в местностях, отдаленных от сетей связи, указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства РФ № 27 от 23 января 2017 г., можно не подключать торговую точку к сети Интернет и не заключать договор с оператором фискальных данных. То есть касса применяется, но данные передаются в налоговый орган при смене фискального накопителя. ККТ можно не применять при осуществлении расчетов в отдаленных и труднодоступных местностях при условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего факт расчета с ним.

Предусмотрены случаи, когда ККТ применять не обязательно. Это касается определенных видов деятельности и оказания услуг. Весь перечень работ и услуг, при которых можно не применять ККТ, оговорен в статье 2 закона № 54-ФЗ.

За покупку ККТ – налоговый вычет

Для индивидуальных предпринимателей, которые применяют систему налогообложения в виде ЕНВД и ПСН, предусмотрены налоговые вычеты на сумму расходов по приобретению ККТ. Но размер вычетов не превышает 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ. А также сама ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах с 1 февраля 2017 года. В указанные расходы по приобретению ККТ включаются в том числе затраты на модернизацию ККТ для соответствия ее требованиям федерального закона № 54-ФЗ.

Возможность получения такого налогового вычета позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, возросшую в связи с необходимостью приобретения указанной ККТ и обязательностью ее применения при осуществлении расчета с покупателем (клиентом).

Правила получения налогового вычета прописаны в федеральном законе № 349-ФЗ от 27 ноября 2017 г.

Предприниматель сможет воспользоваться вычетом, если будут выполнены следующие условия:

1) ККТ включена в реестр;

2) ККТ зарегистрирована в налоговом органе в следующие сроки:

- с 1 февраля 2017 г. до 1 июля 2018 г. - для индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли, общественного питания, имеющих работников, с которыми на дату регистрации ККТ заключены трудовые договоры;

- с 1 февраля 2017 г. до 1 июля 2019 г. - для остальных индивидуальных предпринимателей;

3) ККТ используется для расчетов в деятельности, облагаемой ЕНВД и ПСН.

Право на вычет возникнет не ранее налогового периода, в котором зарегистрирована ККТ.

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Пресс-служба Конаковского района.