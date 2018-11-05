«Мы помним, мы гордимся!»

- так называлось торжественное мероприятие, состоявшееся в преддверии празднования Дня Великой Победы в Детско-юношеском центре Конаковского района, на котором присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители совета ветеранов поселка Новозавидовский.

Чем дальше мы уходим от войны, тем крепче должна быть наша память о тех доблестных людях, кто ценой своей жизни завоевал нам ПОБЕДУ! Воспитанники Центра совместно с педагогами подготовили для ветеранов и гостей праздничный концерт. В исполнении ребят прозвучали известные песни о войне: «Последний бой», «Десантный батальон», «А закаты алые» и многие другие. Со сцены звучали стихи о мужестве и героизме советских солдат, о тяжёлой судьбе женщин на войне, о том, какую тяжёлую ношу вынес на своих плечах русский народ во время Великой Отечественной войны. Участники почтили память всех погибших на фронтах войны минутой молчания.

Украшением праздника стало выступление хореографического коллектива «Танцевальная карусель» (руководитель Марина Анатольевна Морозова). Ребята с таким вдохновением исполнили для ветеранов танец «Синий платочек», что у многих зрителей на глазах от эмоций появились слёзы. В заключение праздника ребята подарили ветеранам цветы и памятные поздравительные открытки, которые они изготовили сами на занятиях объединения «Мир моделирования» под руководством педагога Ольги Валентиновны Игнатовой. Ещё раз от всей души поздравляем наших дорогих ветеранов с праздником, желаем им здоровья, бодрости духа, хорошего весеннего настроения! Низкий поклон вам, ветераны!

Юлия ШУРКИНА,

директор МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района.