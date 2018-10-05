Ветеран Антонина Гордеева: «Я дошла до Восточной Пруссии»

Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Гордеева считает 9 Мая великим праздником. В День Победы она присутствовала на трибуне у Обелиска Победы в Твери и наблюдала за прохождением войск Тверского территориального гарнизона, которое было посвящено 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы только окончили 9 класс – и началась война, – вспоминает Антонина Филипповна. – Пошли со сверстниками в военкомат, а нас сначала прогнали, потому что было нам всего 17 лет».

И все же ребят оказались настойчивыми и снова пришли в военкомат. Тогда им поручили патрулировать городские улицы, тушить и сбрасывать с крыш домов зажигательные бомбы во время налетов вражеской авиации.

Позже Антонина Филипповна окончила сестринские курсы Красного Креста, и всю войну была медсестрой в составе 31-й армии, дошла до Восточной Пруссии.

Напомним, 9 мая у Обелиска Победы в Твери состоялось прохождение войск Тверского территориального гарнизона. В строю по площади Победы прошли курсанты, слушатели, преподаватели военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, лётчики 12-ой гвардейской Мгинской дивизии, подразделения территориального управления ФСИН, Государственной академии противопожарной службы МЧС, тверские суворовцы, кадетская рота школы №16 Твери, юнармейцы. Почётными гостями торжества стали ветераны.

Одним из центральных событий празднования Дня Победы в Тверской области стала традиционная акция «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в регионе уже в четвёртый раз. Шествия прошли в разных муниципалитетах Верхневолжья. В Твери более 33 тысяч жителей и гостей города пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы.

В шествии приняли участие губернатор Игорь Руденя, ветераны, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, глава Твери Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор и другие почётные гости.

«Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона нес портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени. Губернатор подчеркнул: важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка».

Михаил Бородов