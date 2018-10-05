Участник Великой Отечественной войны Иосиф Марголис: «Люди должны жить с нарастающим интересом и не испытывать того, что нам досталось»

Известный в Твери врач-педиатр, полковник медицинской службы, ветеран войны Иосиф Марголис сегодня возложил цветы к Обелиску Победы. Ветеран обратил внимание, что на празднике присутствует много молодежи.

«Молодому поколению надо быть искренним, честным, справедливым. Постараться заниматься самосовершенствованием, самовоспитанием, брать все лучшее от предыдущих поколений. Надо быть оптимистами, несмотря на всякие невзгоды. А еще важно, чтобы молодежь жила с нарастающим интересом, выбирала специальности, которые помогают людям. И самое главное – чтобы им не пришлось испытать того, что нам досталось», – напутствовал Иосиф Марголис.

9 мая у Обелиска Победы в Твери состоялось прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почётными гостями торжества стали ветераны.

В строю по площади Победы прошли курсанты, слушатели, преподаватели военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, лётчики 12-ой гвардейской Мгинской дивизии, подразделения территориального управления ФСИН, Государственной академии противопожарной службы МЧС, тверские суворовцы, кадетская рота школы №16 Твери, юнармейцы.

Участников приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сердечно поздравляю всех с Днём Победы! Отмечая эту священную дату, мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: в сражениях Великой Отечественной войны на территории Тверской области отдали жизни более миллиона советских воинов. От имени всех жителей Верхневолжья глава региона поблагодарил ветеранов за мужество в боях и самоотверженный труд во имя Родины.

Михаил Бородов