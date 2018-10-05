Жительница Твери Антонина Бирюкова: «Наше поколение пережило много испытаний»

Жительница Твери, труженица тыла Антонина Бирюкова каждый год посещает праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. И в этот раз 9 мая она пришла на площадь Победы, чтобы увидеть прохождение войск Тверского территориального гарнизона.

«Наше поколение пережило много испытаний. В начале войны мне было 13 лет. Я тогда жила в Кировской области. Работали в тылу, пахали землю, голодали. После войны принимала участие в восстановлении народного хозяйства в Карелии – мы там валили лес и пили воду из болота», – вспоминает Антонина Брюкова.

День Победы она считает самым главным праздником и просит молодежь никогда не забывать о тех, кто сражался на нашу Родину.

Напомним, 9 мая у Обелиска Победы в Твери состоялось прохождение войск Тверского территориального гарнизона. В строю по площади Победы прошли курсанты, слушатели, преподаватели военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, лётчики 12-ой гвардейской Мгинской дивизии, подразделения территориального управления ФСИН, Государственной академии противопожарной службы МЧС, тверские суворовцы, кадетская рота школы №16 Твери, юнармейцы. Почётными гостями торжества стали ветераны.

Одним из центральных событий празднования Дня Победы в Тверской области стала традиционная акция «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в регионе уже в четвёртый раз. Шествия прошли в разных муниципалитетах Верхневолжья. В Твери более 33 тысяч жителей и гостей города пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы.

В шествии приняли участие губернатор Игорь Руденя, ветераны, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, глава Твери Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор и другие почётные гости.

«Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона нес портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени. Губернатор подчеркнул: важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка».

Михаил Бородов

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