Тверьстат информирует: СКОЛЬКО У НАС ПРОДАЛИ ЕДЫ?

Тверьстат подсчитал объем всех реализованных продовольственных товаров за 2017 финансовый год по Конаковскому району.

Во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в Тверьстат часто поступают запросы от владельцев торгового бизнеса, а также от Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области о предоставлении официальной статистической информации об общем объеме всех продовольственных товаров, реализованных в границах муниципальных образований области. В статье 14 этого федерального закона обозначено, что хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организаций потребительской кооперации) и доля которого превышает 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта РФ, в том числе в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения.

Тверьстат ежегодно осуществляет формирование официальной статистической информации об общем объеме всех продовольственных товаров, реализованных в границах муниципальных образований, которая может быть использована хозяйствующими субъектами для расчета их доли в общем объеме реализованных продовольственных товаров в границах муниципального образования.

Информация по всем муниципальным районам и городским округам Тверской области размещается на официальном сайте Тверьстата в сети Интернет.

Объем всех реализованных продовольственных товаров за 2017 финансовый год по Конаковскому району составил 5124,8 млн. рублей или 4,9% общего оборота розничной торговли продовольственными товарами по Тверской области. По обороту розничной торговли продовольственными товарами на одного жителя Конаковский район занимает 11 место среди муниципальных районов и городских округов Тверской области.

Половина всех продовольственных товаров реализуется через торговые сети: ОП ЗАО «Тандер» («Магнит»); ООО «Агроторг» («Пятерочка»); ООО «Ритм-2000»; ОП ООО «Копейка-М.О.»; фирма ОРТ «Универсал»; ТОП ЗАО «Дикси Юг»; ООО «Бета-М» («Красное и Белое»).