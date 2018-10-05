Жители Тверской области смогут узнать о судьбе пропавших без вести защитников Отечества

Жителей Тверской области приглашают принять участие в народном проекте «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества». Помочь найти информацию о судьбе или последнем пристанище родственников, прошедших испытания Великой Отечественной войны, помогут добровольцы «Архивного батальона».

«Тверская область очень хорошо знает цену мирному небу над головой. Свыше миллиона советских воинов пали смертью храбрых на территории Верхневолжья. Надо ценить это мирное время, ценить возможность трудиться, созидать, развивать наш регион. И за это все мы хотим сказать огромное спасибо нашим ветеранам», – сказал Игорь Руденя накануне в ходе праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

Поиск сведений ведется на основе уникальной методики силами добровольцев на безвозмездной основе. «Архивный батальон» восстанавливает сведения о защитниках Отечества, взаимодействуя с ведущими архивами страны. Обращаться за помощью необходимо по телефону горячей линии 8-800-500-46-49.

Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества - одно из направлений деятельности народного движения «Бессмертный полк». 9 мая в Тверской области шествие «Бессмертного полка» стало одним из центральных событий празднования Дня Победы. Портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы пронесли более 33 тысяч жителей и гостей города.

В шествии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, ветераны, почётные гости. Колонну «Бессмертного полка» возглавили военнослужащие и кадеты, за ними прошли школьники с «Полотном памяти», сшитым из «солдатских платков» с именами бойцов.

9 мая в региональной столице состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» и торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона. Вечером у Обелиска Победы была объявлена Общероссийская минута молчания. Также в этот день в Твери прошли акции «Полотно памяти», «Молодёжь помнит», традиционная 71-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы и другие спортивные состязания, выставка военной техники, работа концертных площадок. Празднование Дня Победы завершил салют.

Главными героями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны. В этом году в Тверской области вдвое - до 5 тыс. рублей - увеличена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Поддержку получили 3368 ветеранов, на ее предоставление из областного бюджета направлено свыше 17,1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области