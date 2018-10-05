Игорь Руденя поблагодарил ветеранов, принявших участие в праздновании Дня Победы в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя выразил благодарность поколению победителей, в том числе, ветеранам, принявшим участие в праздничных мероприятиях 9 Мая в Тверской области.

«Тверская область очень хорошо знает цену мирному небу над головой. Свыше миллиона советских воинов пали смертью храбрых на территории Верхневолжья. Надо ценить это мирное время, ценить возможность трудиться, созидать, развивать наш регион. И за это все мы хотим сказать огромное спасибо нашим ветеранам», – сказал Игорь Руденя.

Тверской губернатор 9 мая принял участие в акции «Бессмертный полк», на которую в этом году вышли более 33 тысяч жителей и гостей Твери. Глава региона нес портрет своего деда Михаила Михайловича. От него Игорь Руденя, по его словам, унаследовал, «некоторые, может быть даже неудобные, черты характера» и систему жизненных ценностей.

«Думаю, что каждый из нас, кто вырос под присмотром своих дедушек, бабушек, родителей, которые принимали участие в войне, – это люди, которые являются преемниками серьезного поколения с серьезными принципами, серьезными устоями. Это, наверное, и есть та самая душа России, та самая система национальных ценностей, о которой мы всегда говорим», – отметил Игорь Руденя.

9 мая у Обелиска Победы в Твери состоялось прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почётными гостями торжества стали ветераны.

В 2018 году по инициативе губернатора Игоря Рудени единовременная выплата ветеранам Тверской области к Дню Победы увеличена в два раза, до 5 тыс. рублей. Получатели пособия — 3368 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших участников войны, а также награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Михаил Бородов