Жители Тверской области могут помочь ветеранам в ходе акции «Красная гвоздика»

Жителей Тверской области приглашают принять участие в федеральной акции «Красная гвоздика», направленной на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий. Мероприятие с 1 мая по 22 июня проводит благотворительный фонд «Память поколений» совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

В ходе акции можно приобрести значок «Красная гвоздика», который будут предлагать «Волонтеры Победы» на улицах, в парках, многолюдных местах. Собранные в тверском регионе средства направят на оказание адресной помощи ветеранам Верхневолжья.

«Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом», – отметил Губернатор Игорь Руденя 9 мая на торжественном прохождении войск Тверского гарнизона.

В Тверской области предусмотрен ряд мер поддержки ветеранов. Продолжается марафон «Наша Победа». Адресная материальная помощь оказывается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла. С 2013 года по настоящее время на счет марафона поступило более 10,2 млн рублей. За счет средств жителей и предприятий Верхневолжья поддержку получили 783 человека.

В этом году вдвое - до 5 тыс. рублей - увеличена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Поддержку получили 3368 ветеранов, на ее предоставление из областного бюджета направлено свыше 17,1 млн рублей.

В марте в Тверской области установлен новый вид социальной поддержки – компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения (гибели) родителей. На эти цели в региональном бюджете на 2018 год заложен 1 млн рублей.

9 мая торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли во всех муниципальных образованиях Верхневолжья. В торжествах в областной столице приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова, глава Твери Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, военнослужащие, молодёжь, жители города и области.

Мероприятия в честь Дня Победы в Твери начались у стелы «Город воинской славы», где прошла церемония возложения цветов. В 11:00 на площади Победысостоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона.

Одним из самых масштабных событий Дня Победы стало шествие «Бессмертного полка» в областной столице. Вместе с жителями Твери в акции принял участие Губернатор Игорь Руденя. Всего шествие объединило более 33 тысяч жителей Верхневолжья.

В 19:00 у Обелиска Победы была объявлена Общероссийская минута молчания. Кроме того, 9 мая в региональной столице состоялись акции «Полотно памяти», «Наши герои», традиционная 71-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, и другие спортивные состязания, выставка военной техники, работали концертные площадки.

Пресс-служба Правительства Тверской области