В Тверской области проходит инфотур по маршруту, посвящённому 700-летию подвига Михаила Тверского

10-11 мая в Тверской области проходит инфотур для федеральных туроператоров по маршруту «Средневековая Тверь», который посвящён 700-летию подвига Михаила Тверского. Участие в нём принимают 15 представителей туристических компаний. В рамках тура запланировано посещение Твери, Старицы, Торжка, села Городня. Общая протяжённость маршрута – более 520 километров.

Центральные мероприятия в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря. Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал значимость этой даты для Верхневолжья, России и всего православного мира.

«Духовный подвиг Михаила Тверского стал примером служения Отечеству и православной вере. Внимание к вопросам истории важно для сохранения традиций и духовно-нравственных ценностей, преемственности поколений», — обозначил Игорь Руденя.

Инфотур охватит населённые пункты, связанные с жизнью и подвигом святого благоверного князя. Экскурсионная программа начнётся в Михайло-Архангельском храме в селе Микулино Московской области, которое ранее входило в состав Старицкого уезда. В древнем городе Микулине правил внук Михаила Тверского — Михаил Александрович.

Далее гости направятся в Старицкий район, к мемориалу на месте Бортеневской битвы, где в 1317 году Михаил Ярославич разбил объединённое войско московского княжества и темника Золотой Орды. В городе Старица, который основан Михаилом Тверским, запланированы обзорная экскурсия и посещение Свято-Успенского монастыря. В Торжке для участников инфотура будет организована интерактивная программа с экскурсией в «Дом пояса» — музей древнего ремесла новоторжского золотного шитья.

В Твери для представителей туроператоров проведут тематическую экскурсию, которая расскажет о личности, воинских заслугах и духовном подвиге Михаила Тверского, а также жизни города в Средневековье. Также в программе — посещение Тверского императорского дворца, музейно-выставочного центра им. Лизы Чайкиной, где представлено эпическое полотно «Бортеневская битва». Кроме того, в региональном центре гости примут участие в интерактивной исторической квест-игре «Найди княжеский терем» и посетят музей «Четыре эпохи воинской славы Твери». В программу тура также входит встреча с тверскими туроператорами и представителями Министерства туризма Тверской области.

Завершится инфотур в селе Городня Конаковского района. Там расположен Храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в XIV веке — самый древний храм на тверской земле, единственный памятник, сохранившийся со времён Тверского княжества.

В марте текущего года маршрут «Средневековая Тверь» был впервые представлен в Москве, на XIII международной туристической выставке Интурмаркет-2018. Также в марте в региональной столице прошёл семинар «Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья» с участием известных российских учёных. Ряд вопросов был связан с историей Спасо-Преображенского собора, основанного Михаилом Тверским в 1285 году. В настоящее время идёт воссоздание святыни. Открытие и освящение собора планируется приурочить к 700-летию подвига святого.

В конце апреля-мае стартовал образовательный проект «Душа России – княжество Тверское», открылась выставка Заслуженного художника России Людмилы Юга, посвящённая 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Кроме того, состоялся реконструкторский турнир памяти Михаила Тверского «Тверская застава».

В течение года в Тверской области пройдут и другие мероприятия в честь знаковой даты: показы моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Княжество Тверское», «Эпоха», научные конференции, лекции, просветительские чтения в библиотеках, образовательных учреждениях, музеях, конкурсы детского рисунка.

Пресс-служба Правительства Тверской области