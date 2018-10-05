Тверьстат информирует: СКОЛЬКО НАС?

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Демографическая ситуация в конаковском муниципальном районе.

В Тверской области по состоянию на 1 января 2018 года проживало 1283,9 тысяч человек. По предварительным данным в 2017 году среди регионов России Тверская область занимала: по уровню рождаемости 65-66 место, по уровню смертности – 3 место (уступая Псковской и Новгородской областям). Среди регионов Центрального федерального округа: по уровню рождаемости 7 место, по уровню смертности – 1 место (ранжирование регионов произведено в порядке убывания значения величин). Положительным моментом является снижение показателя смертности населения Тверской области на протяжении последних 7-ми лет.

На 1 января 2018 года численность населения Конаковского района составила 81 тысячу человек. Преобладающая доля населения района (78%) проживает в городских населенных пунктах. Демографическая ситуация в Конаковском районе, как и в Тверской области в целом, характеризуется процессом сокращения численности населения. За период прошедший от даты проведения последней Всероссийской переписи населения (на 14 октября 2010 года) до начала 2018 года население Конаковского района уменьшилась почти на 6 тысяч человек. За выше названный период численность населения сократилась на 7%.

Основной причиной сокращения численности населения, как правило, является высокая естественная убыль, число умерших постоянно превышает число родившихся. В 2011-2017 годах за счет естественной убыли численность населения Конаковского района ежегодно уменьшалась в среднем на 600 человек.

Одной из причин естественной убыли населения является низкая рождаемость, величина которой меняется под влиянием экономических, политических, социальных факторов. Рождаемость в 2017 году по Конаковскому району была ниже среднеобластного показателя на 2%, среди 43-х муниципальных образований Тверской области по уровню рождаемости район находился на 17-18 месте, деля его с Краснохолмским районом (ранжирование произведено в порядке убывания значения). В 2017 году в Конаковском районе родилось 793 малыша, общий коэффициент рождаемости снизился по сравнению с 2016 годом на 8%.

Вторым важным фактором, влияющим на показатель естественной убыли населения, является смертность. Следует отметить снижение показателя смертности населения как в целом по Тверской области, так и по Конаковскому району в частности. В 2017 году в Конаковском районе умерло 1429 человек, что в 1,8 раза больше числа рожденных живыми. Общий коэффициент смертности снизился по сравнению с предыдущим годом на 6%. И все - таки смертность в 2017 году по Конаковскому району была выше среднеобластного показателя на 3%, среди муниципальных образований Тверской области по уровню смертности Конаковский район занимал 30-32 место, вместе с Кашинским и Лихославльским районами (ранжирование произведено в порядке убывания значения).

Основными причинами смерти населения являлись болезни системы кровообращения (Конаковский район – 56% умерших в 2017 году, Тверская область – 52%), новообразования (район – 17%, область – 15%), несчастные случаи, отравления и травмы (район – 7%, область – 8%).

На уменьшение численности населения оказывает влияние миграция. Из Конаковского района наблюдается миграционный отток: в 2014 году - 798 человек, 2015- 823, 2016 – 142 и 2017 -887 человек. Наибольший отток населения из Конаковского района в 2017 году наблюдался в г. Москву (223 человека) и Московскую область (383 человека). Самые точные сведения о численности населения, его половозрастном составе, занятости и многом другом дает только сплошное обследование - перепись населения. Последняя перепись населения прошла в октябре 2010 года. Предстоящая в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2017 года №2444-Р пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Моментом, на который будет осуществляться сбор сведений о населении и его учет, определен 0 часов 1 октября 2020 года. За два с половиной года необходимо навести порядок в адресном хозяйстве, заменить старые, нечитаемые аншлаги. Обращаем внимание, что обязанности за контролем порядка в адресном хозяйстве возложены на органы местного самоуправления. Результаты данной работы важны не только для проведения переписи населения или каких-либо статистических опросов. Четкие названия улиц и номеров домов важны в работе почты и сотрудникам скорой помощи, и пожарным, и работникам правоохранительных органов, и обычным жителям.

Приведенные данные могут послужить жителям и органам власти основой для анализа перспектив демографического развития района.

Заместитель руководителя Тверьстата Н.Т. Егорова.