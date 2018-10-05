В Тверскую область из федерального бюджета направлено 69,7 млн рублей на создание детского технопарка «Кванториум»

Тверская область вошла в число 12 субъектов РФ, которым в 2018 будут направлены федеральные средства на создание детских технопарков «Кванториум». Размер трансферта для Верхневолжья составит 69,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Развитие технического творчества детей является одной из приоритетных задач системы регионального образования. Это важное условие для того, чтобы молодежь оставалась жить в своем регионе, развивала его экономику», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Задача «Кванториума» - подготовить и привлечь в экономику регионов квалифицированные инженерно-технические кадры. Организация в субъектах РФ подобных инновационных площадок инициирована Президентом страны Владимиром Путиным.

В региональном бюджете на реализацию проекта в 2018 году предусмотрено 15,7 млн рублей.

Технопарк станет площадкой для формирования у детей изобретательского и креативного мышления. Планируется, что ежегодное обучение будет проводиться здесь по 6 естественно-научным и техническим направлениям: Аэроквантум, IT-квантум, Робоквантум (промышленная робототехника), промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR).

Также здесь будут проходить тематические конференции, форумы, олимпиады. В «Кванториуме» предполагается создать шахматную комнату, медиатеку, робокафе, интерактивный научный музей, коворкинг. Планируется, что в технопарке будут заниматься до 800 детей ежегодно, а в мероприятиях будут принимать участие до 4 тысяч человек.

«Кванториум» будет тесно взаимодействовать с ведущими промышленными предприятиями, высшими и профессиональными учебными организациями региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области