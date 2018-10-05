В Тверскую область из федерального бюджета направлено 69,7 млн рублей на создание детского технопарка «Кванториум»

posted by Максим Малахов on чт, 05/10/2018 - 12:49
 
 
Тверская область вошла в число 12 субъектов РФ, которым в 2018 будут направлены  федеральные средства  на создание детских технопарков «Кванториум». Размер трансферта для Верхневолжья составит 69,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр  Дмитрий Медведев.
«Развитие технического творчества детей является одной из приоритетных задач системы регионального образования. Это важное условие для того, чтобы молодежь оставалась жить в своем регионе, развивала его экономику», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
   Задача «Кванториума»  - подготовить и привлечь в экономику регионов квалифицированные инженерно-технические кадры. Организация в субъектах РФ подобных инновационных площадок инициирована        Президентом страны Владимиром Путиным.
В региональном бюджете на реализацию проекта в 2018 году предусмотрено 15,7 млн рублей.
Технопарк станет площадкой для формирования у детей изобретательского и креативного мышления. Планируется, что ежегодное обучение будет проводиться здесь по 6 естественно-научным и техническим направлениям: Аэроквантум, IT-квантум, Робоквантум (промышленная робототехника), промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR).
Также здесь будут проходить тематические конференции, форумы, олимпиады. В «Кванториуме» предполагается создать шахматную комнату, медиатеку, робокафе, интерактивный научный музей,  коворкинг. Планируется, что в технопарке будут заниматься до 800 детей ежегодно, а в мероприятиях будут принимать участие до 4 тысяч человек.
«Кванториум» будет тесно взаимодействовать с ведущими промышленными предприятиями, высшими и профессиональными учебными организациями региона.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области