Депутат Госдумы РФ Светлана Максимова: «Подвиги участников Великой Отечественной войны – наша гордость и основа завтрашнего дня»

Депутат Госдумы РФ от Тверской области Светлана Максимова приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Эта знаменательная дата имеет огромное значение для каждого из нас. На нас, наследниках воинов-победителей, лежит ответственность за страну, за мирное будущее которой воевали наши отцы и деды», – считает депутат.

«Подвиги участников Великой Отечественной войны – наша гордость и основа, на которой мы строим завтрашний день. Мы должны всегда о них помнить и гордиться, передавать крупицы истории своим детям и внукам, чтобы жила память о Победе, объединяющая всех россиян», – отметила Светлана Максимова.

Напомним, 9 мая у Обелиска Победы в Твери состоялось прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почётными гостями торжества стали ветераны.

Одним из центральных событий празднования Дня Победы в Тверской области стала традиционная акция «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в регионе уже в четвёртый раз. Шествия прошли в разных муниципалитетах Верхневолжья. В Твери более 33 тысяч жителей и гостей города пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы.

В шествии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, ветераны, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, глава Твери Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор и другие почётные гости.

«Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», — обозначил Игорь Руденя.

Глава региона нес портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени. Губернатор подчеркнул: важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка».