Участник трудового фронта Виктор Горский:«Праздник Победы в этом году грандиозный»

Участник трудового фронта Виктор Горский назвал грандиозным праздник Победы, который 9 Мая проходит в Твери.

«Очень хорошо организован парад. Пришло много людей. Всех поздравил губернатор Игорь Руденя. Праздник Победы в этом году грандиозный», – отметил Виктор Горский.

Лично для него этот день особый. В начале войны Виктору исполнилось 12 лет. Вместе с жителями – женщинами, стариками, детьми – он строил оборонительные укрепления вокруг Калинина, а также работал на Заводе 1 Мая, где помогал ремонтировать танки и изготавливать снаряды для Красной Армии.

Каждый год Виктор Горский приходит к Обелиску Победы, чтобы почтить память погибших воинов, встретиться с ветеранами, возложить цветы к Вечному огню.

Напомним, 9 мая у Обелиска Победы в Твери состоялось прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почётными гостями торжества стали ветераны.

В строю по площади Победы прошли курсанты, слушатели, преподаватели военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, лётчики 12-ой гвардейской Мгинской дивизии, подразделения территориального управления ФСИН, Государственной академии противопожарной службы МЧС, тверские суворовцы, кадетская рота школы №16 Твери, юнармейцы.

Участников приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сердечно поздравляю всех с Днём Победы! Отмечая эту священную дату, мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: в сражениях Великой Отечественной войны на территории Тверской области отдали жизни более миллиона советских воинов. От имени всех жителей Верхневолжья глава региона поблагодарил ветеранов за мужество в боях и самоотверженный труд во имя Родины.