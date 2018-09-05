Валерий Корешков: «Участие молодежи в Дне Победы – это торжество истории»

Советник председателя Федерации независимых профсоюзов России Валерий Корешков считает успешно проведенными праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня на улицах много молодежи. Это торжество истории, потому что молодое поколение искренне участвует в празднике, считая его важным и необходимым. Люди приносят цветы, идут в колоннах Бессмертного полка. Это дорогого стоит», – сказал Валерий Корешков.

Напомним, 9 мая у Обелиска Победы в Твери состоялось прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почётными гостями торжества стали ветераны.

В строю по площади Победы прошли курсанты, слушатели, преподаватели военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, лётчики 12-ой гвардейской Мгинской дивизии, подразделения территориального управления ФСИН, Государственной академии противопожарной службы МЧС, тверские суворовцы, кадетская рота школы №16 Твери, юнармейцы.

Участников приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сердечно поздравляю всех с Днём Победы! Отмечая эту священную дату, мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: в сражениях Великой Отечественной войны на территории Тверской области отдали жизни более миллиона советских воинов. От имени всех жителей Верхневолжья глава региона поблагодарил ветеранов за мужество в боях и самоотверженный труд во имя Родины.

В этот же день в Твери в четвертый раз состоялась акция «Бессмертный полк». Более 33 тысяч жителей и гостей города пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы.

В шествии приняли участие губернатор Игорь Руденя, ветераны, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, глава Твери Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор и другие почётные гости.

Глава региона нес портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени. Губернатор подчеркнул: важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка».

Колонну «Бессмертного полка» возглавили военнослужащие и кадеты, за ними прошли школьники с «Полотном памяти», сшитым из «солдатских платков» с именами бойцов. У Обелиска Победы участники шествия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Михаил Бородов