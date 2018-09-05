Ефим Беренштейн: «Всегда принимаю участие в шествии Бессмертного полка»

В Твери состоялось шествие Бессмертного полка. По предварительным оценкам, в нем приняли участие 33 тысячи жителей города. В их числе поэт, филолог и переводчик, преподаватель Тверского госуниверситета Ефим Беренштейн.

«Всегда, с самого первого раза принимаю участие в Бессмертном полку», – сказал Ефим Беренштейн.

В колонне он пронес портреты своего отца Павла Александровича, участника сражений под Сталинградом, и дяди Ефима Александровича, погибшего в 1944 году при форсировании реки Березины в Белоруссии.

«День Победы – общенародный, объединяющий праздник, идущий от души. На торжества приходят и взрослые, и маленькие дети, а значит, есть преемственность, и нас никто не победит. И никто из здравомыслящих людей не принизит роль Советского Союза в Великой Победе», – считает Ефим Беренштейн.

Традиционная акция «Бессмертный полк» стала одним из центральных событий празднования Дня Победы в Тверской области. В этом году она прошла в регионе уже в четвёртый раз. Колонну «Бессмертного полка» возглавили военнослужащие и кадеты, за ними прошли школьники с «Полотном памяти», сшитым из «солдатских платков» с именами бойцов. У Обелиска Победы участники шествия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В шествии приняли участие губернатор Игорь Руденя, ветераны, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, глава Твери Алексей Огоньков и другие почётные гости.

«Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка».

Михаил Бородов