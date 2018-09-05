Игорь Руденя: «Мой дед Михаил Михайлович прошел всю войну»

В Твери состоялось шествие Бессмертного полка. Тверитяне с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прошли от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы. По предварительной оценке, в шествии приняли участие 33 тысячи человек. Вместе с жителями города в колонне был и губернатор Игорь Руденя. Он нес портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени.

«Мой дед прошел всю войну. Он был офицером. Ушел из жизни в 2002 году. Принял самое активное участие в моей судьбе, – рассказал журналистам губернатор Игорь Руденя. – Некоторые, может быть даже неудобные, черты характера были унаследованы от этого поколения, которое очень трезво оценивало жизнь, жестко относилось к системе ценностей, дорожило своей репутацией и никогда не позволяло совершать действия, за которые потом могло быть стыдно».

Игорь Руденя отметил важную роль поколения победителей в формировании системы национальных ценностей.

«Думаю, что каждый из нас, кто вырос под присмотром своих дедушек, бабушек, родителей, которые принимали участие в войне, – это люди, которые являются преемниками серьезного поколения с серьезными принципами, серьезными устоями. Это, наверное, и есть та самая душа России, та самая система национальных ценностей, о которой мы всегда говорим», – отметил Игорь Руденя.

Традиционная акция «Бессмертный полк» стала одним из центральных событий празднования Дня Победы в Тверской области. В этом году она прошла в регионе уже в четвёртый раз. Колонну «Бессмертного полка» возглавили военнослужащие и кадеты, за ними прошли школьники с «Полотном памяти», сшитым из «солдатских платков» с именами бойцов. У Обелиска Победы участники шествия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В шествии приняли участие губернатор Игорь Руденя, ветераны, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, глава Твери Алексей Огоньков и другие почётные гости.

«Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка».

Михаил Бородов