Игорь Руденя принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Твери Одним из центральных событий празднования Дня Победы в Тверской области стала традиционная акция «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в регионе уже в четвёртый раз. Шествия п

Игорь Руденя принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Твери

Одним из центральных событий празднования Дня Победы в Тверской области стала традиционная акция «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в регионе уже в четвёртый раз. Шествия прошли в разных муниципалитетах Верхневолжья. В Твери более 33 тысяч жителей и гостей города пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы.

В шествии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, ветераны, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, глава Твери Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор и другие почётные гости.

«Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», — обозначил Игорь Руденя.

Глава региона нес портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени. Губернатор подчеркнул: важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка».

Колонну «Бессмертного полка» возглавили военнослужащие и кадеты, за ними прошли школьники с «Полотном памяти», сшитым из «солдатских платков» с именами бойцов. У Обелиска Победы участники шествия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Празднование 9 мая в региональной столице открыли торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» и торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона. Участников приветствовал Губернатор Игорь Руденя.

В 19:00 у Обелиска Победы будет объявлена Общероссийская минута молчания. Празднование Дня Победы завершит салют в 22:00. Также в программе 9 мая в Твери — акции «Полотно памяти», «Молодёжь помнит», «Наши герои», традиционная 71-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы и другие спортивные состязания, выставка военной техники, работа концертных площадок.

Пресс-служба Правительства Тверской области