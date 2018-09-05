Депутат ТГД Андрей Дмитриев принял участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в Твери

Председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы Андрей Дмитриев считает важным участие детей и молодежи в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

«Как отец хотел бы сделать акцент на патриотическом воспитании молодежи. Мы должны передавать память, уроки истории молодым людям, которые начинают свой жизненный путь», – сказал Андрей Дмитриев.

Депутат также отметил, что государство, которое планирует в ближайшие десять лет вложить 20 трлн рублей в развитие оборонно-промышленного комплекса, создает необходимые условия как для загрузки предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, так и для обеспечения безопасности российских границ.

«При этом важно, чтобы наша страна, как говорил граф Витте, была сильна не только мощностью орудий, но и крепостью валют», – отметил Андрей Дмитриев.

9 мая у Обелиска Победы в Твери состоялось прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почётными гостями торжества стали ветераны.

В строю по площади Победы прошли курсанты, слушатели, преподаватели военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, лётчики 12-ой гвардейской Мгинской дивизии, подразделения территориального управления ФСИН, Государственной академии противопожарной службы МЧС, тверские суворовцы, кадетская рота школы №16 Твери, юнармейцы.

Участников приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сердечно поздравляю всех с Днём Победы! Отмечая эту священную дату, мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: в сражениях Великой Отечественной войны на территории Тверской области отдали жизни более миллиона советских воинов. От имени всех жителей Верхневолжья глава региона поблагодарил ветеранов за мужество в боях и самоотверженный труд во имя Родины.

Михаил Бородов