Представители Тверской области приняли участие в параде Победы в Москве

9 мая представители Верхневолжья приняли участие в парадеПобеды на Красной площади в Москве. Почётный гражданин Твери, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв стал гостем мероприятия. Парадный расчёт Тверского суворовского училища прошёл в рядах торжественного шествия в честь 73-летия Великой Победы.

Спартак Андреевич Сычев в 1941 году после школы поступил в Ленинградское артехучилище, по окончании которого был направлен в 129-ю отдельную стрелковую бригаду. Участвовал в сражении на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении Киева. Прошел через всю Украину, Польшу, штурмовал Берлин и оставил свою подпись на рейхстаге. Спартак Андреевич награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды, двумя медалями за боевые заслуги.

Тверские суворовцы традиционно участвуют в Параде Победы. В этом году в строю по Красной площади прошли лучшие воспитанники - учащиеся 8-10 классов.

В День Победы торжественные мероприятия организованы во всех муниципалитетах Тверской области. Центральные торжества проходят в региональном центре. В 10:00 в Твери состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Вместе с ветеранами, молодёжью, жителями города память погибших защитников Родины почтил Губернатор Игорь Руденя.

На площади Победы глава региона приветствовал участников торжественного прохождения войск Тверского территориального гарнизона.

«Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», — сказал Игорь Руденя.

Одним из самых масштабных событий праздника станет шествие Бессмертного полка, которое пройдёт с 15:00 до 16:00 от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы. В колонне с жителями пройдёт Губернатор Игорь Руденя.

В 19:00 у Обелиска Победы будет объявлена Общероссийская минута молчания. Празднование Дня Победы завершит салют в 22:00.

Также в программе 9 мая в региональной столице — акции «Полотно памяти», «Молодёжь помнит», «Наши герои», традиционная 71-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы и другие спортивные состязания, выставка военной техники, работа концертных площадок.

Ключевые моменты праздника транслируются в прямом эфире. Увидеть трансляцию можно на телеканале «Тверской проспект – Регион», сайте Правительства Тверской области, страницах Правительства Тверской области в социальных сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области